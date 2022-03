Kansainvälinen läpimurto korona-aikana – dSign Vertti Kivi & Co saa uuden toimitusjohtajan ja hallituksen

dSign Vertti Kivi & Co on saavuttanut viime aikoina kansainvälistä menestystä erityisesti Keski-Euroopassa, ja yritys on tällä hetkellä mukana projekteissa Pariisissa, Bolognassa, Wienissä, Budapestissä, Berliinissä ja Riiassa.

Läpimurto ulkomailla on pitkäjänteisen työn ansiota, jossa yrityksen uutta suomalaista sisustusarkkitehtiosaamista on aktiivisesti ja rohkeasti viety kansainväliselle, vahvasti kilpailulle markkinalle myös haastavana pandemia-aikana.

”Yksi vahvuuksistamme on asiakkaan toiveiden ymmärtäminen ja meidän näkemyksemme yhdistäminen, jonka lopputuloksena syntyy asiakkaan tarpeisiin vastaavia, ainutlaatuisia tiloja ja sisustusratkaisuja”, kertoo dSignin Vertti Kivi.

Osa ulkomaisista projekteista on tullut dSignille kilpailujen kautta, mutta asiakkaat ovat myös suoraan pyytäneet yritystä toteuttamaan kohteidensa sisustussuunnittelun.

”Olemme projekteissamme onnistuneet luomaan kokemuksia ja elämyksiä, joita myös kansainväliset asiakkaat ulkomailla haluavat kohteisiinsa.”

Lisävauhtia kansainvälistymiseen uuden toimitusjohtajan avulla

dSign Vertti Kivi & Co:n tavoitteena tulevaisuudessa on laajentuminen ja vielä vahvempi asema kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälistymiseen haetaan vauhtia uudella toimitusjohtajalla sekä kokeneella kansainvälisellä hallituksella.

Vertti Kivi on toiminut dSignin johdossa jo yli 25 vuotta aina yrityksen perustamisesta saakka, mutta yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä oli aika nyt oikea uuden toimitusjohtajan rekrytoimiselle.

”Haluan jatkossa keskittyä enemmän luovaan suunnittelutyöhön ja projekteihin, minkä vuoksi johtamiseen tarvitaan lisää resursseja. Tavoitteemme on kasvaa kolminkertaiseksi lähivuosina”, Kivi kertoo.

”Uuden toimitusjohtajan tehtävänä on tukea kansainvälistymistä esimerkiksi tuomalla toimintaan johdonmukaisuutta ja vakautta.”

Suvi Johansson aloittaa dSign Vertti Kivi & Co:n toimitusjohtajana 1.3. Johansson on kokenut asiantuntijaorganisaatioiden ja liiketoiminnan asiakaskeskeisen kasvun johtaja.

”Tavoitteenani on tuoda entistä suurempaa fokusta dSignin asiakkaisiin ja henkilöstöön niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja siten luoda pohjaa kestävälle, reippaalle kasvulle”, kertoo Johansson.

Uuden toimitusjohtajan lisäksi kansainvälistymistä tukevat myös muut muutokset yrityksen johdossa ja organisoitumisessa. dSignin tiimissä kansainväliseen myyntiin keskittynyt Joonatan Akkanen tulee yrityksen osakkaaksi, minkä lisäksi yritys saa kokonaan uuden hallituksen.