Kansainvälinen palkkaverovertailu 2019: Suomen verotus iskee ankarasti kun tulot nousevat

Veronmaksajien Lehtinen: Keskituloisen verotus kiristyy 0,4 %-yksikköä – hallituksen budjettiriihestä kylmä veroviesti palkansaajille 17.9.2019 19:33:42 EEST | Tiedote

Budjettiriihen veroratkaisut merkitsevät palkkaverotuksen selvää kiristymistä vuonna 2020. Keskituloisen 3 452 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin. Verotuksen kiristyminen leikkaa nettopalkasta 160 euroa vuodessa. Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on huomioitu hallituksen budjettiriihen veroratkaisujen lisäksi sosiaalivakuutusmaksujen ennakoitujen muutosten vaikutukset veroihin. Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on pettynyt hallituksen verolinjauksiin. Palkansaajien verotus kiristyy ja valmiiksi ankara progressio jyrkkenee entisestään. - Hallitus leikkaa palkansaajien nettoansiota ja ostovoimaa antamalla verojen kiristyä. Tämä tuskin edistää usein peräänkuulutettua palkkamalttia. - Budjettiriihestä tuli nyt kylmä veroviesti palkansaajille ja käynnistyvälle liittokierrokselle, Lehtinen pohtii. Myös kotitalousvähennyksen leikkaaminen on selkeä pettymys budjettiriihen v