Kansainvälinen rikoskirjallisuusfestivaali Nordic Noir valtaa Rukan tammikuussa 2019

Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia -romaaniin pohjautuvan näytelmän liput viedään käsistä – Lisänäytäntöjä kevätkaudelle 24.10.2018 13:00 | Tiedote

Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia -menestysromaaniin (2014) pohjautuva näytelmä saa ensi-iltansa Kansallisteatterissa 16. marraskuuta. Näytelmä on noussut yleisön suosioon jo ennen kantaesitystään, sillä syyskauden näytännöt on jo loppuunmyyty. Kansallisteatteri on lisännyt suuren kysynnän vuoksi näytäntöjä myös kevätkaudelle.