Kansainvälinen SCALE THE SPACE -konferenssi kokoaa avaruusteknologian osaajat, käyttäjät ja rahoittajat Rovaniemelle marraskuussa

Kansainvälinen SCALE THE SPACE -tapahtuma järjestetään Rovaniemellä Arktikumissa 14.-15.11.2018. SCALE THE SPACE keskittyy kolmeen teemaan: New Space, Älykäs liikenne ja Geodatan visualisointi. Tapahtuma tuo yhteen näiden alojen edelläkävijöitä, uudistajia ja huippuosaajia.

New Space teeman avauspuheenvuoron antaa yksi Ruotsin tärkeimmistä avaruusalalla vaikuttavista henkilöistä, Luulajan teknisen yliopiston vararehtori Olle Norberg. Pohjois-Ruotsissa on vahvat ekosysteemit ja osaamisklusterit, Luulajan teknillisen yliopiston, Ruotsin avaruusfysiikan instituutin ja Ruotsin avaruusjärjestön kanssa tarjoten hyvät edellytykset kehittää koulutusta, tutkimusta ja liiketoimintaa.

Stephen J Fraser, Australian Brisbanesta, on kansainvälisesti korkealle arvostettu tiedonlouhinnan ja data-analyysin huippuasiantuntija. Fraseria kuullaan keynote puhujana Geodatan visualisointi teemakokonaisuudessa.



Rahoituksista ja investoinneista puhuu Denveristä, Yhdysvalloista saapuva Stephan Reckie. Hän on yrittäjä ja enkelisijoittaja sekä Global Entrepreneurship Network (GEN), Space sektorin johtaja. Reckie on ehdottomasti yksi odotetuimmista puhujista. Viiden viime vuoden aikana hän on henkilökohtaisesti tehnyt noin 40 investointia, mukana useita NewSpace -yrityksiä.

15.11. SCALE THE SPACE konferenssi keskittyy Älykäs liikenne teemaan. Älykkään liikenteen ja liikkumisen kehitystä ohjaavat uudet teknologiat ja innovaatiot sekä yhteiskunnalliset näkökohdat. Siksi on tärkeää, että Euroopan tasolla sovittu sääntelykehys on samassa linjassa näihin liittyvien kehitystoimien kanssa ja edistävät siten kehitystä kohti turvallista, ympäristöystävällistä, kilpailukyistä ja konnektiivista liikennettä ja liikkuvuutta, edistäen eurooppalaisia arvoja ja kiinnostuksen kohteita. Näistä kysymyksistä puhuu Euroopan komissiosta, Liikenteen ja liikkumisen pääosastolta Pierpaolo Settembri.

Jo ennen tapahtuman varsinaista seminaariosiota 14.-15.11., tapahtumaan rekisteröityneillä osallistujilla on mahdollisuus osallistua tiistaina 13.11. järjestettävälle Pre-Conference Excursiolle Sodankylän Avaruuskampukselle.

Avaruuskampuksella esittäytyvät Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus ja Oulun yliopiston erillislaitos Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO).

Avaruusteollisuus on globaalisti kasvava teollisuuden ala, joka ohjaa myös perinteisiä teollisuuden aloja hakemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia oman sektorin ulkopuolelta ja yhdistämään eri sektoreiden osaamista. Konferenssissa keskitytään kolmeen nousevaan trendiin:

New Space, joka viittaa avaruustoimintaan, jota harjoittavat usein alalla uudet, kaupalliset toimijat. New Space mahdollistaa aiempaa helpomman ja halvemman pääsyn avaruuteen mm. piensatelliittien ja yksityisten laukaisupalvelujen avulla.

Älykäs liikenne, joka viittaa liikenteen innovaatioihin - tuotteisiin ja palveluihin, joissa hyödynnetään edistyksellistä tietoa ja viestintää turvallisuuden ja liikkuvuuden parantamiseksi.

Geodatan visualisointi. Tietovarantojen ympärille on kehittymässä nopeasti kasvava uusi teollisuudenala. Visualisointi on väline tietomassoissa olevan sisällön hallintaan ja tulkintaan. Datajalostuksen ja visualisoinnin tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista.

Teemoja yhdistää mm. avaruustekniikan ja satelliittiteknologian käyttö sekä uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen monenlaisiin yhteiskunnan ja yritysten tarpeisiin.

Avaruusteollisuus kehittyy maailmalla nopeasti ja myös Suomessa on tapahtunut alalla paljon viime vuosina. Avaruusbisneksen ympärillä toimii iso joukko uusia yrityksiä. Kasvua on nähtävillä erityisesti avaruussatelliittien elektroniikkaan, ohjelmistoihin, tietojärjestelmiin ja tietoliikennetekniikkaan liittyvään osaamiseen perustuvassa teollisuudessa ja palveluissa. Esimerkiksi paikannussovellukset ja perustuvat satelliittien välittämään tietoon. Avaruusteknologiaa hyödynnetään lisäksi mm. lääketieteellisissä tutkimuksissa ja luonnon tarkkailussa. SCALE THE SPACE -konferenssissa tarkastellaan alan nousevaa trendiä ja skaalautuvuutta uusille toimialoille.

Myös Sodankylän Avaruuskampuksen mittavalle osaamiselle on odotettavissa luontaista kysyntää, kun laajeneva joukko suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä hyödyntää tuotteissaan, palveluissaan ja prosesseissaan avaruusteknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

SCALE THE SPACE -konferenssissa kuullaan asiantuntijoita, peilataan alan tutkimuksen ja yrityselämän uusia trendejä ja tutustutaan tuoreimpiin innovaatioihin. Tapahtuma on myös tärkeä verkostoitumisen paikka. SCALE THE SPACE tarjoaa erinomaisen paikan tutkijoille ja yritysten suurille ja pienille toimijoille, kehittäjille ja liiketoiminnan vastuullisille verkostoitua ja mahdollistaa osaltaan näin myös uusien menestystarinoiden siemenet.

Tapahtuman järjestää Arktinen geoinnovaatiokeskus, Arctic Geoinvest yhdessä tutkimuskumppaneidensa; Sodankylän Geofysiikan observatorion, Ilmatieteenlaitoksen, Paikkatietokeskuksen, GTK:n ja Lapin AMK:n kanssa.

