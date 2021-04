Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille on julkaistu 7.4.2021. Opas ohjeistaa kattavasti yrityksiä kansainvälisen osaajan rekrytointiin!

Ensimmäisten kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi on haaste monelle yritykselle. Kokka kohti Suomea-hanke (ESR) on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta yritysten rekrytoinnin tueksi oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista. Oppaan työstämisessä on ollut mukana laaja joukko viranomaisia ja asiantuntijoita. Oppaasta löytyy kattavasti ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Lisäksi oppaassa käydään läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä. Opas on julkaistu sähköisenä Business Finlandin Internetsivuilla 7.4.2021.

”Osaavan työvoiman tarve Suomessa toimivilla yrityksillä on jatkuva emmekä pysty vastaamaan tähän tarpeeseen pelkän kotimaisen työvoiman turvin”, kuvailee yritysten tilannetta erityisasiantuntija Pipa Turvanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. ”Lähivuosina eläköityvien tekijöiden korvaamiseksi tarvitaan uusia käsipareja ja monella alalla tarvitaan lisäksi uudenlaista osaamista. Puute osaavasta työvoimasta on muodostunut erityisesti pk-yritysten kasvun esteeksi”, jatkaa Ulla Hiekkanen-Mäkelä Business Finlandilta.



Kansainvälisen rekrytoinnin opas toteuttaa osaltaan hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Opas kannustaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään ja näkemään monimuotoisen työyhteisön hyödyt liiketoiminnan kasvulle. ”Kansainvälisen osaajan rekrytointi on koettu yrityksissä haastavaksi siihen liittyvän byrokratian vuoksi”, avaa projektipäällikkö Heidi Popova oppaan tarvetta. Oppaaseen on kattavasti koottu

yhteen eri viranomaistahojen ohjeistuksia ja palveluita. ”On haluttu tuoda näkyväksi se, miten monipuolista apua yritykset voivat julkisilta toimijoita saada”, täydentää Popova.



Oppaan näkökulma kansainvälisen osaajan rekrytointiin on laaja. Sen lisäksi, että ohjeistetaan henkilön rekrytointiin ulkomailta, löytyy oppaasta myös tietoa esimerkiksi Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin. ”Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien potentiaalin parempi hyödyntäminen voi myös osaltaan helpottaa työvoimapulasta kärsivien työnantajien tilannetta”, kertoo kansainvälisen työnvälityksen kehittämiskoordinaattori Lasse Jekunen Uudenmaan TE-toimistosta.



Kokka kohti Suomea -hanketta (ESR) koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.



Lisätietoja:

Kokka kohti Suomea -hanke (ESR)

Projektipäällikkö Heidi Popova, heidi.popova@ely-keskus.fi, puh. 0295022753

Projektikoordinaattori Jannika Saario, jannika.saario@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 080