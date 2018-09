Kansainvälisen Ystävän valinnat Habitaresta

Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2018, Cooper Hewitt Smithsonian Design museon pääkuraattori Cara McCarty valitsi Habitaren tarjonnasta kiinnostavimmat tuotteet ja ilmiöt. Habitare on käynnissä Messukeskuksessa Helsingissä sunnuntaihin saakka, 12.-16.9.2018

- Olen vaikuttunut Habitaren tarjonnasta ja erityisesti puun käytöstä. Olen nähnyt puuta näiden muutaman päivän aikana enemmän kuin ehkä koko vuoden aikana. Osastoilla ja tuotteissa näkyy vahvasti luontosuhde muutenkin, koko paletti on hyvin luonnollinen ja luonnonvärinen, mikä on suomalaisen muotoilun suuri vahvuus, Cara McCarty analysoi Habitaren tarjontaa.

OSASTO: ASUN 6c48

Todella kaunis osasto, jossa suomalaisuus on vahvasti esillä. Osasto on erinomainen esimerkki siitä, miten suuri merkitys messuilla on tuotteiden houkuttelevalla asettelulla. Todella kaunis katseltava.

Asun.fi

TUOTE: Piilo, Hanna Lantto, prototyyppi, Protoshop-näyttely 6a52

Tämä oli iloinen löytö. Tuote on kaunis ja siinä on upeat värit mutta parasta on tuolin monikäyttöisyys: tuolin kansi lähtee irti ja siinä voi säilyttää tavaroita. Edustaa hyvin tarvelähtöistä muotoilua, sillä kodit pienenevät, tilaa on vähän ja jokaisen tuotteen käyttötarkoitus on maksimoitava.

www.habitare.fi/ www.imudesign.org

MATERIAALI: Durat, nähtävillä mm. Asunin osastolla 6c48 ja Vieserin osastolla 7c101

Kierrätetystä muovista valmistettu kestävä Durat on ollut jo jonkin aikaa olemassa mutta uutta ovat värit, jotka ovat todella kauniit. Tutustuin Duratiin NYC Wanted Design -tapahtumassa, jossa Suomen kulttuuri-instituutti oli tuottanut Zero Waste Bistron. Bistro ja siinä käytetty Durat oli koko tapahtuman puhutuin installaatio. Nyt bistrossa käytetty Duratin pöytä on Cooper Hewittin puutarhassa. Durat edustaa erinomaisesti kestävää muotoilua, jossa Suomi on todella edelläkävijä.

durat.fi

KONSEPTI: LUO Startup 6b80

Erinomainen löytö! Toivoin löytäväni Habitaresta uusia valaistusinnovaatioita ja tämä on sellainen. Valaisin on tietenkin LED ja se valmistetaan ympäristöystävällisestä materiaalista eli bambusta. Valaisin on monikäyttöinen ja voidaan kustomoida asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tilanteen mukaan esimerkiksi valaistustehoa säätämällä. Valaisinta markkinoidaan oivallisesti pienoismallilla.

pareled.com/luo

ILMIÖ: Habi Kids 7m128

Habitaren oma tuotanto Habi Kids on ihana kokonaisuus. Habitare on kansainvälisesti ainoa designmessutapahtuma, jossa lastenhuoneiden sisustus ja lapset on otettu huomioon. Ymmärrys muotoilusta ja muotoilun merkityksestä alkaa lapsena ja miksi tätä ymmärrystä ei kehittäisi hauskasti. Tämän ajatuksen vien mukanani New Yorkiin. Suomi on edelläkävijä muotoilukasvatuksessa.

habitare.fi

“NEXT”: Harvia 6g1

Suomi on saunojen maa. Olen aina pitänyt perinteen ja nykymuotoilun yhdistelmästä. Tässä saunassa yhdistyvät perinteinen suomalainen saunakulttuuri kustomoitavaan saunomiskokemukseen. Infrapunasaunassa voi muokata kokemusta juuri omien toiveidensa mukaisesti. Erinomainen esimerkki elämysten muotoilemisesta, joka on tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa.

harvia.fi

Cara McCarty

Cara McCarty on Cooper Hewitt Smithsonian Design Museumin pääkuraattori, joka vastaa museon taiteellisesta linjasta ja johtaa näyttelyiden suunnittelua. Hänellä oli johtava rooli vuonna 2014 tehdyssä Cooper Hewitt -museon remontissa, jossa museo päivitettiin 2000-luvun tarpeisiin aina yleissuunnitelmasta immersiivisten tilojen ja osallistavien kävijäkokemusten luomiseen.

McCarty on aiemmin toiminut kuraattorina eri taidemuseoissa, kuten the Saint Louis Art Museum ja The Museum of Modern Art. Hän on vastuussa lukuisista näyttelyistä ja niihin liittyvistä julkaisuista, kuten Tools: Extending Our Reach (Cooper Hewitt 2014), Masks: Faces of Culture (Harry N. Abrams Inc. 1999) ja Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles (Harry N. Abrams Inc. 1998). Hänellä on tutkinto arkkitehtuurin historiasta ja itäaasialaisesta taiteesta Stanfordin yliopistosta, ja hän oli Loeb Fellow -stipendiaattina Harvard Graduate School of Designissa.

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum

Cooper Hewitt on Yhdysvaltojen ainoa vain muotoiluun keskittynyt museo. Vuonna 1897 perustetulla museolla on hallussaan yksi maailman monipuolisimmista ja laajimmista muotoilukokoelmista. Museorakennuksena toimii remontoitu ja restauroitu Carnegie Mansion, jolle on myönnetty hopeinen LEED-ympäristösertifikaatti. Cooper Hewitt -museo tarjoaa kävijöille monenlaisia vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia, kuten esineiden keräilyn ja tallentamisen näyttelytiloista erityisen interaktiivisen kynän avulla. Kokoelmiin voi tutustua digitaalisesti teräväpiirtokosketusnäytöillä varustetuilta pöydiltä, omia muotoiluideoita voi piirtää ja heijastaa näkyviin immersiohuoneessa ja muotoiluongelmia ratkoa prosessilaboratorioissa. www.cooperhewitt.org

Lisätietoja:

Habitare, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 12.9.–16.9.2018. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä on Cooper Hewitt -museon kuraattori Cara McCarty. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HiFi sekä ammattilaisten Habitare Pro | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2018 |