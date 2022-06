Kansainvälisessä Maj Lind -pianokilpailussa ennätysmäärä hakijoita 

Kilpailijat viidenteen kansainväliseen Maj Lind -pianokilpailuun on valittu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestämään kilpailuun tuli määräaikaan mennessä ennätykselliset 270 hakemusta, joista mukaan valittiin 46 pianistia. Valinnan suoritti hakijoiden lähettämien videotallenteiden perusteella kuusihenkinen pianomusiikin ammattilaisista koostunut raati.

Kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun pääsihteeri Terhi Luukkonen iloitsee kilpailun historian suurimmasta hakijamäärästä sekä hakijoiden huomattavan korkeasta tasosta. Valitut pianistit opiskelevat tai ovat valmistuneet kansainvälisesti arvostetuista musiikkialan oppilaitoksista.

”Esivalintaraadin tehtävä ei ollut helppo, sillä hakijat olivat hyvin tasokkaita. Erityisen iloinen olen kilpailuamme kohtaan osoitetusta huomiosta. Kilpailun maine korkeatasoisena kansainvälisenä tapahtumana on selvästi kiirinyt maailmalla. Kiinnostuksen perusteella olemme nousseet merkittävien kansainvälisten kilpailujen sarjaan”, Luukkonen sanoo.

Voittajat ratkaistaan orkesterifinaaleissa

Pianokilpailu etenee Sibelius-Akatemian R-talon konserttisalissa käytävien alku- ja välierien kautta kamarimusiikkifinaaliin, ja huipentuu Musiikkitalossa 26.–27.10.2022 käytäviin orkesterifinaaleihin. Kilpailun kuusi parhaiten menestynyttä pianistia kilvoittelee voitosta esittämällä pianokonserton Anna-Maria Helsingin johtaman Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Kilpailussa on jaossa rahapalkintoja 109,000 euron arvosta. Lisäksi finalisteille on tarjolla esiintymismahdollisuuksia kotimaisten orkestereiden ja festivaalien solisteina. Kilpailijoita, joiden yläikäraja on 30 vuotta, arvioi yhdeksästä arvostetusta pianomusiikin ammattilaisesta koostuva kansainvälinen tuomaristo.

Vuonna 1945 perustettu kansallinen Maj Lind -kilpailu laajennettiin kansainväliseksi vuonna 2002. Nykyisin viiden vuoden välein järjestettävä kilpailu on syntynyt innokkaan musiikinharrastajan Maj Lindin o.s. Kopjeffin (1876–1942) testamenttivaroilla perustetun rahaston turvin. Kilpailun järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja sen rahoittaa Sibelius-Akatemian tukisäätiö Maj Lindin rahastosta. Kansainvälisen kilpailun aiemmat voittajat ovat Alberto Nosè (2002), Sofija Guljak (2007), Sergei Redkin (2012) ja Mackenzie Melemed (2017).

Kilpailijat 2022 (nimen perässä oppilaitos, jossa kilpailija on viimeksi opiskellut/opiskelee)

Aumiller, Jonas / Cleveland Institute of Music 08/2022 alkaen

Belyavsky, Sergey / Park University Kansas City 08/2021 alkaen

Bu, A / Mannes School of Music 09/2022 alkaen

Candotti, Michelle / Royal College of Music 07/2020 asti

Cecino, Elia / Accademia del Ridotto di Stradella 09/2021 alkaen

Chen, Haoguo / The Juilliard Music School 08/2021 alkaen

Cheng, Wanting / Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin 10/2019 alkaen

Cho, Jun Hwi / Yale School of Music 08/2022 alkaen

Chow, Kevin / Yale School of Music 07/2021 asti

Dugalić, Bogdan / Universität Mozarteum Salzburg 10/2021 alkaen

Gillot, Théotime / Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 09/2018 alkaen

Guo, Xu / New England Conservatory 02/2021 asti

Gusachenko, Galyna / Hochschule für Musik und Tanz Köln 10/2020 alkaen

Ho, Ya-Chu / Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien 01/2022 asti

Hsieh, Wei-Ting / Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 10/2019 alkaen

Kang, Hyelee / Universität Mozarteum Salzburg 10/2018 alkaen

Kim, Song Hyeon / New England Conservatory of Music 09/2020 alkaen

Kim, Sunah / Universität Mozarteum Salzburg 10/2018 alkaen

Kim, Yeo Jun / Seoul National University 03/2022 alkaen

Lee, Jaeyoung / Universität Mozarteum Salzburg 03/2019 alkaen

Lee, Linda

Lee, Shinyoung / Hochschule für Musik und Theater München 10/2019 alkaen

Lin, Hao Wei / The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University 09/2020 alkaen

Liu, Tianyuan / Yale School of Music 09/2021 alkaen

Ma, Ke / Guildhall School of Music & Drama 08/2019 alkaen

Mai, An-Chi / Conservatoire National Supérieur de Musicque et de Danse de Paris

Mak, Jonathan / Yale School of Music 09/2019 alkaen

Mejias, Anton / Curtis Institute of Music 09/2019 alkaen

Munk-Nielsen, David / Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki 08/2017 alkaen

Ollikainen, Arttu / Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

Ozaki, Misora / Hochschule für Musik und Theater München 10/2018 alkaen

Papoian, Ilia / Saint-Petersburg State Conservatory 09/2019 alkaen

Pawlak, Piotr / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdánsk 09/2021 asti

Pushkarov, Mykola / Cleveland Institute of Music 08/2022 alkaen

Ratinov, Anthony / Yale School of Music 08/2016 alkaen

Schwalbe, Hanna / Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 10/2018 alkaen

Shi, Wenting / Northwestern University Bienen School of Music 09/2022 alkaen

Strata, Gabriele / Guildhall School of Music & Drama 09/2020 alkaen

Su, Szuyu / The Juilliard School 08/2021 alkaen

Tang, Stephanie / Guildhall School of Music & Drama 01/2022 alkaen

Tsang, Hin-Yat / Universität der Künste Berlin 10/2017 alkaen

Wong, Victoria / The Juilliard School 05/2022 asti

Ye, Fangzhou / The Juilliard School 09/2021 alkaen

Yoon, Jeong Hyun / Hochschule für Musik und Tanz Köln 10/2019 alkaen

Yu, Yuewen / Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Zaitsev, Aleksei / Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki 08/2014 alkaen