Kansainvälisesti merkittävä muoviosien valmistaja valjastaa hukkalämmöt uusiokäyttöön - energiaa säästyy joka vuosi ison taajaman kulutuksen verran

Calefa Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka toteuttaa teollisuudelle ja voimalaitoksille innovatiivisia hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmiä. Ratkaisut pienentävät asiakasyrityksen päästöjä ja ostoenergian tarvetta pysyvästi.



MSK Plast Oy on vuonna 1966 perustettu muovin valmistukseen erikoistunut korkean teknologian yritys. MSK Plast on osa perheyhtiö MSK Group -konsernia, joka kansalliseen energiatehokkuussopimukseen sitoutuneena on rakentamassa energiatehokasta Suomea vapaaehtoisten ympäristötoimenpiteiden myötä.