Kansainvälisiä osaajia koulutettava ja rekrytoitava eettisesti kestävästi

– Suomi ei selviä ilman kansainvälisiä sote-alan osaajia. Kansainvälistä koulutus- ja työvoimaperäistä maahanmuuttoa tulee kuitenkin edistää yhteisillä, selkeillä ja eettisesti kestävillä kansallisilla ohjeistuksilla ja suosituksilla.

Mahdollisuuksia eettisesti kestävälle toiminnalle löytyy esimerkiksi kehittämällä korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

– Kansainvälisten opiskelijoiden aiemmat tutkinnot ja osaamiset tulee nopeammin tunnistaa vastaaviksi Suomessa. Koulutuksen tulee viedä opiskelijaa koulutus- ja työuralla eteenpäin ja ylöspäin, Juntunen sanoo.

Eettisesti kestävät pelisäännöt tarkoittavat esimerkiksi sitä, että kansainväliseen opiskelija- ja työvoimarekrytointiin suunnatuissa resursseissa huolehditaan riittävästä tuesta osaajille ja heidän perheilleen. Eettisesti kestävä rekrytointi huomioi myös kansainvälisten osaajien perheet.

– Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa ja sen rahoituksessa tulee painottaa kielikoulutuksen tehokasta toteutusta sekä henkilön itsensä ja hänen perheensä kotoutumisen tukemista.

Tärkeää on myös, että tulija pääsee tekemään koulutustaan vastaavaa työtä. Mikäli esimerkiksi Suomeen tulevalla sairaanhoitajalla on jo taustalla sairaanhoitajan opinnot ja vankkaa työkokemusta, on tarkoituksenmukaista, että hän pystyy tekemään tätä työtä myös Suomessa.

– Tulisi löytää kestävät rahoituskanavat siihen, että he voivat pätevöityä suoraan koulutustaan vastaaviin tehtäviin esimerkiksi vahvan kielikoulutuksen tuella, Juntunen sanoo.

Diak on vastannut tähän tarpeeseen kouluttamalla EU-alueen ulkopuolelta tulleita sairaanhoitajia työskentelemään Suomessa sairaanhoitajina erillisellä pätevöitymiskoulutuksella.

Lisätiedot ja haastattelut

Elina Juntunen, toimitusjohtaja, rehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

puh. 040 766 1312, sähköposti: elina.juntunen@diak.fi