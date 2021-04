Kansainvälistymiseen tähtäävä Vercon Oy on nyt VertoNordic Oy

Sastamalasta ponnistaa timanttinen yrityskulttuuri 15.9.2020 05:41:00 EEST | Tiedote

Vertolle on tänäkin vuonna myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti. Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija ja markkinoiden älykkäin vedenmittausjärjestelmä Verto on reippaan kymmenen hengen yritys Sastamalasta, joka on asettanut tavoitteekseen auttaa suomalaisia veden ja energian säästämisessä teknologian keinoin ja samalla olla alan paras työpaikka.