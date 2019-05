Kansalaisaktivismi & Empatia –kirjailta tänään Rosebud-kirjakaupan Kolmen sepän myymälässä

Tänään Rosebudin uudessa myymälässä järjestettävässä kirjaillassa pohditaan miten toimia osattomuuden säälittelyn, sivuuttamisen tai kieltämisen sijaan kunnioittavasti, toisten voimavaroja kunnioittaen ja empatiasta käsin. Tapahtumassa mukana ovat pääkaupunkiseudun vähävaraisia vuosien kokemuksella auttaneen Apuna Ry:n perustaja Heidi Jaari sekä empatian tiedettä tutkinut kirjailija Sami Keto.

Tänään tiistaina 28.5. järjestettävässä kirjaillassa pohditaan ihmisyyden ja empatian luonnetta sekä avunauttajien että -tarvitsijoiden suhdetta. Tilaisuus järjestetään Rosebud-kirjakaupan uudessa Kolmen sepän myymälässä klo 16-19.

Apuna ry auttaa pääkaupunkiseudun vähävaraisia perheita sekä yksittäisiä avuntarvitsijoita, joiden tilannetta on usein myös entisestään pahentanut heistä riippumattomat syyt kuten esimerkiksi tukijärjestelmän kankeus ja verkkaisuus. Heidi Jaarin tuleva kirja Äiti minulla on nälkä (Basam Books 2019) kokoaa näiden ihmisten tarinat yksiin kansiin ja valottaa yleistilannetta siitä Suomesta, joka suurelle yleisölle on vielä täysin pimennossa. Kirjan tuotosta puolet käytetään yhdistyksen toiminnan hyväksi.

Sami Keto on ympäristö- ja eläinkysymysten asiantuntija. Tällä hetkellä hän tutkii, millainen olisi yhteiskunta, joka perustuisi mahdollisimman monet tavoittavaan empatiaan. Kedon mukaan kaikista maailman rajoista vahingollisin on se, joka on rakennettu erottamaan ihminen muista eläimistä. Hän on Empatia - myötäelämisen tiede –kirjan (Into 2017) toinen kirjoittaja.

Ohjelma

Klo 16.00 Tapahtuman avaus: Elina Jaatinen (luova johtaja, Basam Books)

Klo 16.15 Kirja ja kansalaisaktivismi käytännössä: Heidi Jaari (Äiti minulla on nälkä, 2019), haastattelijana Elina Jaatinen (luova johtaja, Basam Books)

Klo 17.00 Kirja ja empatia: Sami Keto (Empatia - myötäelämisen tiede, 2017), haastattelijana Virpi Lehtinen (kehityspäällikkö, Basam Books)

Klo 18.00 Kansalaisaktivismi ja empatia: Paneelikeskustelu Heidi Jaari, Sami Keto, Virpi Lehtinen ja Elina Jaatinen

Klo 19 Tapahtuma päättyy