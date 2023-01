Kansalaisinfo, Welcome Office, Ohjaamo ja Kela avaavat uusissa, yhteisissä tiloissa Tammipihassa 13.2.

Kansalaisinfo, Welcome Office ja Ohjaamo ovat kiinni Pääkirjastolla muuton takia keskiviikosta perjantaihin 8.–10.2. Myös Kelan vanha palvelupiste Rauhankadulla on kiinni 8.–10.2. Palveluiden uusi osoite 13.2. lähtien on Teräksenkuja 1.

- On hienoa muuttaa uusiin ja monikäyttöisiin tiloihin yhteistyökumppanimme Kelan kanssa. Yhteinen palvelupiste antaa erinomaiset mahdollisuudet edelleen kehittää ja monimuotoistaa kaupunkilaisten asiakaspalvelua. Toivomme, että myös uudet asiakkaat pistäytyvät tutustumassa palvelupisteeseemme vaikkapa maaliskuussa, jolloin se toimii myös eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana, sanoo Vaasan kaupungin hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola.

Kelassa voi asioida myös etänä.

- Toisessa asiakaspalvelupisteessämme Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä, Vähäkyrötalolla, voi asioida Kelan kanssa siellä toimivan etäyhteyden kautta. Kelan etäpalvelussa voi hoitaa samoja asioita kuin palvelupisteessä ja se helpottaa erityisesti pidemmän matkan takana asuvien arkea, Mäki-Krekola jatkaa.

Myös Kelassa nähdään yhteisten tilojen hyödyt ja niistä on saatu hyviä kokemuksia muilta paikkakunnilta. Länsi-Suomessa Kelan palvelupisteistä jo noin 65 prosenttia toimii yhdessä eri organisaatioiden kanssa.

– Tämä on askel kohti asiakkaiden toivomaa palvelua, jossa samasta paikasta saa monia palveluja. Palvelemme asiakkaita uudessa palvelupisteessä myös ajanvarauksella, kertoo Kelan läntisen asiakaspalveluyksikön johtaja (ma.) Kaisa Mäkitalo.





Kansalaisinfo

Kansalaisinfo palvelee ja opastaa Vaasan kaupungin ja muun julkisen hallinnon asioinnissa. Palvelu on maksuton, eikä vaadi ajanvarausta.

Kansalaisinfossa voit yhdellä kertaa noutaa esimerkiksi Vaasan kaupungin esitteen, maksaa kaupungin lähettämän laskun ja ostaa bussikortin tai Vaasa-tuotteen. Palveluihin kuuluu myös kopiointi- ja skannauspalvelu pientä maksua vastaan.

www.vaasa.fi/kansalaisinfo

Aukioloajat:

ma 10–16

ti 10–17

ke 10–16

to 10–16

pe 10–15





Welcome Office

Tietoa ja neuvontaa kaikille uusille Suomessa. Saat tietoa muun muassa maahanmuuttoon, suomalaiseen yhteiskuntaan, julkisiin palveluihin, kielikursseihin ja rekrytointiin liittyvistä asioista. Palvelua saa tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi. Palvelu on maksuton, eikä vaadi ajanvarausta.

https://www.welcomeoffice.fi/

Aukioloajat:

ma 10–16

ti 10–17

ke 10–16

to 10–16

pe 10–15





Ohjaamo Pohjanmaa/Vaasa

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu matalan kynnyksen palvelu. Apua saa esimerkiksi koulutukseen, raha-asioihin, asumiseen, työhön tai muihin arjen asioihin. Palvelu on maksuton, eikä vaadi ajanvarausta.

https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-pohjanmaa

Aukioloajat:

ke 12–16

to 12–16

pe 11–15





Kela

Kelan palvelupisteessä saat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta Kelan etuuksissa, ja tarvittaessa sinulle voidaan varata aika puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. Voit myös hoitaa Kela-asiat itsenäisesti asiakastietokoneella.

www.kela.fi

Aukioloajat:

ma 12–15

ti 12–15

ke 12–15









Kutsu medialle:

Media voi tutustua uusiin tiloihin keskiviikkona 15.2. klo 11–11.45, haastateltavana paikalla ovat Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja Kelan palvelujohtaja Antti Jussila sekä muita kaupungin ja Kelan edustajia.