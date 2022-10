Kansallisgalleria ja Sitra pilotoivat toimintaa metaversumissa – Finnish Metagalleryn taidenäyttelyn teosvalinnasta vastaavat kävijät

Virtuaalimaailma Decentralandiin nouseva Finnish Metagallery -paviljonki on ainutlaatuinen suomalainen tutkimusmatka virtuaalimaailmojen mahdollisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on ilahduttaa ja innostaa kaikkia taiteen ystäviä tutustumaan metaversumiin. Vierailijat pääsevät vaikuttamaan paviljongissa esillä olevaan taiteeseen ja äänestämään lisättävistä teoksista. Lisäksi he saavat avatarilleen päähän digitaalista swägiä eli kansallisromanttisen Väiski-lakin.



“Metagalleria on yhtäaikaa inspiroiva tutkimusmatka tulevaisuuden metaversumiin ja historiaa henkiin herättelevä taidenäyttely. Meille tämä sopii, sillä tehtävämme on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön näkymistä, vaikuttamista ja kehittämistä”, kertoo Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja Johanna Eiramo



“Pystymme metagallerian kautta tuomaan jotain täysin uutta taiteen ystäville, mutta samalla tutkimme mitä museotoiminta voisi olla web 3.0 maailmassa. Kansallisgallerialla on yli 44 000 teosta ja niihin liittyvää tietoa, jota haluamme tehdä saavutettavammaksi. Tutkimusten mukaan virtuaalimaailmat tuovat paljon myönteistä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen”, painottaa Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä. “Pääosalle ihmisistä museoissa vierailu on sosiaalinen tapahtuma, näyttelyissä käydään perheen, ystävien, tuttujen ja työkavereiden kanssa. Sama on mahdollista Decentralandin näyttelyssä.”

Uusien digitaalisten mahdollisuuksien tutkiminen on tärkeää. Taide voi ilahduttaa ja inspiroida välittämättä maantieteellisestä sijainnista. “Projekti antaa meille mahdollisuuden tuoda taidetta yleisöille, joita emme mahdollisesti muuten tavoita. Meille on tärkeää ymmärtää vierailijoiden aktivoinnin ja vuorovaikutuksen määrää ja laatua sekä vaikeusasteita virtuaalimaailmassa”, Johanna Eiramo jatkaa. “Kasvava määrä ihmisiä käyttää digitaalisia palveluita ensisijaisesti, ei fyysisen maailman jatkeena.”

Finnish Metagallery tuo monipuolista ja arvokasta tietoa seuraavan sukupolven internetistä ja edistää siten suomalaisen web 3.0 -ekosysteemin muovautumista. Jos Suomessa ei panosteta web 3.0:n kehitykseen, olemme vaarassa jäädä jälkeen seuraavan sukupolven internetin kehittämisestä ja hyödyntämisestä.



“On Suomen etu ymmärtää paremmin, mistä web 3.0:ssa ja metaversumissa on kysymys,” painottaaSitran Reilu datatalous -teeman johtaja Kristo Lehtonen. “Sitra on tukenut hanketta antamalla asiantuntija-apua.Haluamme tulevaisuustalona edesauttaa tämän osaamisen ja ekosysteemin syntymistä Suomessa. Yksi tapa konkretisoida asiaa on kokeilujen kautta. Tässä kokeilussa pääsemme metaversumin lisäksi vaiheittain kokeilemaan myös uusia osallistamisen ja hajauttamisen muotoja. Reilu datatalous on yksi Sitran kolmesta teemasta, joiden uskomme eniten muuttavan yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Hajautettu internet eli web 3.0 voi olla reilumpi internet, jossa yksilöillä on parempi kontrolli ja luottamus oman datansa käyttöön. Se, mitä web 3.0:sta tulee, riippuu meistä kaikista. Se riippuu siitä, minkälaisia pelisääntöjä, lainsäädäntöä, liiketoimintamalleja ja teknologioita kehitämme jatkossa. Myös Suomessa tarvitaan lainsäädännön päivitystä."



“Tämä on ollut todella inspiroiva pilottiprojekti, jolle löytyi nopeasti vastakaikua ja virtuaalinen koti Decentralandin museoalueelta. 3D-maailma mahdollistaa myös historiallisten rakennusten uudelleen luomisen, ja Gallen-Kallelan freskot voi nyt kokea aivan uudella tavalla historian ja tulevaisuuden välimaastossa. Projekti on edellyttänyt monipuolista yhteistyötä, jatkuvaa innovointia, testaamista ja nopeaa oppimista kaikilta. On erittäin palkitsevaa päästä avaamaan metaversumin ovet taiteen ystäville tällaisella projektilla, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti”, sanoo Marja Konttinen, Decentraland Foundation.



Avajaistapahtuma Sitrassa (Itämerenkatu 11–13) ja verkossa 6.10. klo 10.30.

Ilmoittautuminen.

Decentraland

Decentraland on lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä virtuaalimaailma. Sen museoalueesta (Museum District) vastaava ryhmä lahjoitti Kansallisgallerialle virtuaalisen tontin määräajaksi veloituksetta. Metagalleria-paviljongin on toteuttanut design- ja innovaatiostudio Adventure Club avoimella lähdekoodilla. Decentralandin paviljongin suljettua ovensa paviljongin malli on kenen tahansa hyödynnettävissä vapaasti ja veloituksetta. Finnish Metagalleryon kävijöille maksuton, eikä sen kokemisesta tarvitse maksaa mitään.

Kansallisgallerian kokoelmat

Kansallisgallerian kokoelmateoksista suuri osa on jo nykyisin nähtävillä kuvina kansallisgalleria.fi -sivustolla. Näistä yli 24 000 teoskuvaa on julkaistu CC0-lisenssillä, jonka myötä kuka tahansa voi ladata sivustolla olevan kuvan ja käyttää sitä itse päättämällään tavalla. Finnish Metagallery -projetissa ei mintata taideteoksia eli tehdä niistä NFT:itä.

Suomen vuoden 1900 maailmannäyttelyn paviljonki

Historiallinen Suomen paviljonki on herättänyt kiinnostusta ja innostusta aiemminkin. Aalto Media Lab on tehnyt professori Lily Diaz-Kommosen johdolla siitä vaikuttavan 3D-mallinnoksen, jota voi ihailla Designmuseossa Helsingissä. Tampereen Työväen Teatterissa esitetään Momentum 1900 -musikaalia, joka myös kertoo Pariisin paviljongin tarinaa.

Lisätietoja:

Kansallisgalleria

Johanna Eiramo

Digitaalinen kansallisgalleria -ohjelman ja Finnish Metagallery -projektin johtaja

+358 400 995 699

Sitra

Kristo Lehtonen

Reilu datatalous -teeman johtaja

+358 40 803 2638

Decentraland Foundation

Marja Konttinen

marja@decentraland.com