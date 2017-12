Kansallisgallerialle huomattava lahjoitus A-Insinööreiltä

Kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva, suunnittelun ja projektinjohdon asiantuntijayritys A-Insinöörit on tehnyt huomattavan lahjoituksen Kansallisgallerian pääomakeräykseen. Lahjoituksen päälle tulevan valtion vastinrahan myötä Kansallisgallerian museot Ateneum, Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo sekä kokoelmahallintaosasto saavat eväitä entistä kattavampaan toimintaan.

”Suomalaisena yrityksenä haluamme erityisesti näin Suomi 100 -juhlavuotena kantaa kortemme kekoon kotimaisten taideinstituutioiden ja meidän kaikkien suomalaisten yhteisen taideomaisuuden hyväksi. Menestys rakennetaan yhdessä. Kansallisgallerian museot ovat osa rakennettua ympäristöä ja taide-elämyksineen ne muodostavat luontaisen yhteistyömuodon”, toteaa A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.

Perinteikkään yrityksen lahjoitus kansalliselle kulttuuriorganisaatiolle on tärkeä viesti yhteiskunnallisille toimijoille. ”Kulttuuri on elävä ja tärkeä arvo myös yritysmaailmassa.

A-Insinöörien lahjoitus on panostus Suomen kulttuuriin ja sen kansainväliseen tulevaisuuteen”, painottaa Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen.

Kansallisgallerian toimintakulut katetaan rahapelitoiminnan voittovaroista, mutta niin kansallisen kuin kansainvälisen vaikuttavuuden rakentaminen vaatii joustavampia rahoituskeinoja. Säätiöpääomaan lahjoitettujen varojen sijoituksesta saatu korkotuotto mahdollistaa sellaisia projekteja, joita olemassa olevilla resursseilla ei välttämättä voida tehdä. Sijoitusten korkotuottojen käyttökohteet päättää Kansallisgallerian hallitus.

Kansallisgallerian toinen varainhankintakausi käynnistyi 10.11.2017 ja se jatkuu vuoden 2019 loppuun.

