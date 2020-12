Kansallisgallerian museot kiinni 10.1.2021 saakka

Kansallisgalleria jatkaa Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon sulkua yleisöltä 10.1.2021 saakka koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kansallisgallerian taidemuseoiden sulkeminen 10.1.2021 saakka tarkoittaa, ettei Nykytaiteen museo Kiasmaa avata uudestaan ennen mittavien korjaustöiden alkamista. Näillä näkymin Kiasma avataan seuraavan kerran huhtikuussa 2022.

Sinebrychoffin taidemuseon Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyä ei myöskään avata enää yleisölle. Helmikuun 11. päivänä museossa avataan Aarteet maailmalta ­– Mesenaattien matkassa -näyttely.

Ateneumin taidemuseon Magnus Enckell -näyttely päättyy 14.2.2021. Kooste näyttelystä on nähtävillä Tampereen taidemuseossa myöhemmin vuonna 2021. Fokus-salin Karin ja Åke Hellmanin näyttelyn esilläoloa pidennetään jatkumaan 28.3.2021 saakka.

Ateneumin kivijalassa toimiva museokauppa on auki 22.12. saakka museon aukioloaikojen mukaisesti. Keskiviikkona 23.12. kauppa on auki klo 10–17.

29.12.2020–9.1.2021 välisenä aikana kauppa on auki tiistaista lauantaihin klo 11–18 (sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu). Poikkeuksena 24.–26.12., 1.1. sekä 6.1. jolloin myös museokauppa on suljettu.