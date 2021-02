Kansallismuseon Kotiinpaluu-näyttely kunnioittaa saamelaisesineiden repatriaatiota Saamenmaalle

Lokakuussa avautuvaa Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu -näyttelyä tehdään yhteistyössä saamelaisyhteisön toimijoiden kanssa.

Suomen kansallismuseon ja Saamelaismuseo Siidan monivuotisen yhteistyön tuloksena Suomen kansallismuseon kokoelmiin noin 170 vuoden aikana kerätystä saamelaiskokoelmasta valtaosa palautetaan saamelaisille syksyllä 2021. Kansallismuseon näyttely Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu kunnioittaa tätä repatriaatio- eli palautusprosessia.

Kansallismuseon näyttelyä tehdään tiiviissä yhteistyössä saamelaisyhteisön toimijoiden kanssa, sillä museolle on tärkeää jakaa mahdollisimman paljon toimijuutta ja tekijyyttä eri yhteisöille, kun käsitellään heidän omaa kulttuuriperintöään.

"Näyttely on arvokas tilaisuus tutustua yhteen osaan saamelaisten ja suomalaisten välisestä historiasta, välillä iloisten ja välillä kipeiden asioiden kautta. Tässä repatriaatiossa on kyse paljon muustakin kuin pelkästään esineiden palauttamisesta. Prosessin myötä voidaan pohtia esimerkiksi esineiden arvoa – kenelle alkuperäiskansan tekemä esine on arvokas ja miksi? Saamelaisille jokainen kokoelman esine kantaa mukanaan perintöä, omaa historian palasta, joka on kulttuurillemme mittaamattoman arvokasta. Nyt esineet palaavat kotiin sinne, missä niiden todelliset tuntijat ovat ja missä esineiden perintöä osataan oikealla tavalla lukea”,sanoosisällöllisestä ohjauksesta vastaava saamelainen aktivisti Petra Laiti.

Näyttelyssä nähtävän taiteen valinnoista ja visuaalisesta ohjauksesta vastaa saamelainen kuvataiteilija Outi Pieski.

"Taiteen keinoin näyttelyssä halutaan luoda tasapainoa kertomisen tapoihin nostamalla esiin historiaamme esimerkiksi saamelaisen naisen näkökulmasta, ovathan saamelaiskokoelmien keräilijät ja tallennetun kulttuuriperinteemme kertojat olleet lähes yksinomaan miehiä. Näyttelyssä historian kertojia ovat nykypäivän saamelaiset moninaisine äänineen, joista kuuluu niin ikiaikainen elinvoimainen perintömme kuin pinnan alla olevat jännitteet alkuperäiskansan ja valtakulttuurin välillä”, Pieski kuvailee.

Repatriaatiokysymykset puhuttavat kansainvälistä museokenttää ja museot uudelleenarvioivat tehtäväänsä ja käyttämäänsä valtaa.

”Samalla kun kulttuurinen monimuotoisuus on noussut keskiöön, yhä tärkeämmäksi on tullut kansojen ja väestöryhmien mahdollisuus itse määritellä omaa kulttuuriperintöään ja päättää sen käytöstä. Saamelaiskokoelman luovuttamisella korvaamaton osa saamelaista kulttuuriperintöä palautetaan saamelaisyhteisön omiin käsiin”, Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila sanoo.

Kotiinpaluu-näyttelyssä nähdään Saamenmaalle palautettavia, 1800-luvulta asti museokokoelmissa olleita esineitä, joita vastaavat ovat tänä päivänä edelleen saamelaisten käytössä ja siten elävää kulttuuriperintöä.Lisäksi Kansallismuseon näyttelyn sisältö koostuu arkistoaineistosta, valokuvista, taiteesta sekä audiovisuaalisesta materiaalista. Näyttely avautuu Kansallismuseossa 29.10.2021.

Lisätiedot

Petra Laiti, petra.laiti@gmail.com

Elina Anttila, ylijohtaja, Suomen kansallismuseo, elina.anttila@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6131