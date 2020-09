Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Budjettiriihessä merkittäviä päätöksiä Saimaan alueen elinvoimaisuudelle ja koulutussektorille

Suomen hallitus teki juuri Saimaan alueen kannalta merkittävän päätöksen Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä. Samalla hallitus päätti varata ensi vuoden budjettiin hankkeelle 1,5 miljoonan euron käynnistysrahan, joka on osa 90 miljoonan euron suuruista kokonaisvaltuutta. Sulkujen pidentäminen mahdollistaa Saimaan kanavan entistä paremman toimivuuden myös tulevaisuudessa.



- Päätös on tärkeä alueemme kehitykselle ja ympäröivien maakuntien elinvoimalle. Hankkeella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia niin suoraan kuin välillisestikin. Se myös vähentää liikenteen päästöjä, koska raskas kuljetus voidaan toteuttaa myös jatkossakin vesiteitse. Yksi uusi ja pidempi laiva voi kantaa 3200 tonnin lastia, mikä korvaa 80 junavaunua ja 128 rekkaa. Raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöistä leikkautuu näin arviolta 10-15 prosenttia, kertoo Anneli Kiljunen.



Anneli Kiljunen iloitsee koulutukseen tehtävistä panostuksista



Lasten ja nuorten tulevaisuudesta huolehtiminen näkyi budjettiriihen päätöksissä. Koulutus- ja osaamistason nostaminen sekä oppimiserojen kaventaminen kaikilla koulutusasteilla on tasa-arvo teko. Ne mahdollistavat kaikille nuorille paremmat edellytykset pärjätä tulevaisuudessa ja näin vahvistavat myös maamme työllisyyttä pitkällä aikavälillä.



- Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella tuetaan perheiden toimeentuloa ja kannustetaan vanhempia töiden vastaanottamisessa ja parannetaan näin myös työllisyyttä. Hallituksen aikaisempi päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta on parantanut perheiden mahdollisuutta päästä täysipäiväisen varhaiskasvatuksen piiriin. Lisäksi päätös ryhmäkokojen pienentämisestä 0-3-vuotiaiden lasten ryhmissä parantaa lasten mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta, iloitsee Anneli Kiljunen.



- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus on lähihistoriamme merkittävin koulutuspoliittinen uudistus. Sen avulla varmistamme, että yksikään nuori ei jää vaille tulevaisuuden työelämässä tarvittavia perustaitoja. Se myös mahdollistaa yhdenvertaisemmat opiskelumahdollisuudet toisella asteella opiskeleville nuorille oppimateriaalien ja oppimisvälineiden maksuttomuuden myötä. Lisäksi opintojen velvoittavuus takaa vahvemman tuen opintojen edistymisen seurantaan ja takaa sen, että nuorta ei jätetä huoltensa kanssa yksin, linjaa Kiljunen.