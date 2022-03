Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Opintotuki lähemmäksi pohjoismaista tasoa ja irti opintolainapainotteisuudesta

SDP:n Kymäläinen: Vahvempia keinoja kiinteistökauppoihin puuttumiseksi tarvitaan 29.3.2022 10:58:08 EEST | Tiedote

- Viime aikoina keskustelu ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa on käynyt kuumana, eikä syyttä. Kuten viimeistään nykyinen maailmanpoliittinen tilanne ja Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan osoittavat, meidän on yhä tärkeää muistaa maantieteellinen sijaintimme ja suhtautua asiaan reaalipoliittisesti. Kuten myös puolustusministeriön selvityksestä käy ilmi, nykylainsäädäntö ei mahdollista riittävää puuttumista kauppoihin, joiden voidaan epäillä uhkaavan kansallista turvallisuutta. Järeämpiä keinoja siis tarvitaan, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) toteaa. Kymäläisen jättämästä uudesta lakialoitteesta laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta käydään tänään lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa. Aloitteen kantavana teemana on palata soveltuvilta osin vuosituhannen vaihteessa kumottuun luvanvaraisuuslainsäädäntöön. - Alkuvuoden aikana venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat olleet huomattavassa kasvussa. Ostot kohdistuva