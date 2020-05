Kansanedustaja Anneli Kiljusen vappupuhe

Hyvät ystävät, hyvää vappua teille kaikille täältä Eduskunnan rappusilta!

Kuten tämäkin video osoittaa, elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. On Vappu, jolloin me normaalisti vietämme yhdessä aikaa ystävien kanssa nauttien ja iloiten kevään tulosta, luonnosta ja ulkoilusta. Vappuna iloitaan ja nautitaan ystävien läheisyydestä.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen, ihmisten läheisyyttä pitää välttää, yhteydenpito ja juhlinta tehdään nyt somen välityksellä. Torit ovat tyhjillään ja edeltävän illan opiskelijajuhlinnat ja riehakointia ei näy samalla tavalla kuin aikaisemmin. Juhlinnat ja juhlapuheet on siirretty ruutujen taakse, kuten tämä puhekin.

Epidemiasta huolimatta ihmiset haluavat kuitenkin juhlistaa vappua, siihen on haettu nyt uusia tapoja. Se kertoo siitä kuinka tärkeä juhla ja perinne Vappu on meille.

Vappu on työn ja opiskelijoiden juhla.

Epidemia on koskettanut voimakkaasti juuri työelämään sekä epidemialla on myös monenlaisia vaikutuksia opiskelijoiden elämään, arkeen ja tulevaisuuden näkymiin.

Tänä vappuna moni palkansaaja ja yrittäjä kokee entistäkin enemmän epävarmuutta huomisesta ja tulevaisuudesta. Yt-neuvotteluja käydään eripuolilla Suomea. Työpaikkojen pysyvyys ja saaminen huolettaa. Mitä teen jos jään työttömäksi? Perusturva on luvattu, mutta miten käy työpaikkani?

Hyvät opiskelijat

Kuten jo totesin, Vappu on myös opiskelijoiden juhla. Moni teistä olisi varmasti toivonut vähän toisenlaista kevättä. Osa teistä opiskelee ja suorittaa tenttejä kotoa käsin. Tilanne on sinällään hyvä. Ystäviin on pystynyt pitämään yhteyksiä netin ja somen kautta.

Osalla teistä epävarmuus tulevaisuudesta on vähän hämärän peitossa, sillä harjoittelupaikkaa ei välttämättä ole, ja näin valmistuminen vaikeutuu ja viivästyy.

Tämän lisäksi kesäksi odotetun työpaikan saaminen on kiven takana, joka vaikuttaa myös teidän toimeentuloonne.

Koronaepidemian takia tilanne on vaikea, vastauksia ja apuja en teille pysty antamaan. Tosiasia kuitenkin on, että opiskelu on investointi itseensä ja tulevaisuuteen. Vaikka nyt onkin vaikeampaa niin näiden vaikeuksien jälkeen todennäköisyys työpaikasta on kuitenkin olemassa ja elämää voi suunnitella positiivisesti eteenpäin. Toivon teille, kaikki opiskelijat, voimia näiden aikojen yli.

Hyvät ystävät,

Vielä lopuksi.

Tämä kevät jää varmasti meidän kaikkien mieleen lopun elämäämme. Epidemia on koskettanut meitä kaikkia. Joitakin hyvinkin poikkeavalla tavalla. On eristäydytty kotiin suojaan, työt tehdään etätyönä, lapset ja nuoret käyvät etäkoulua, harrastustoimet on keskeytetty, yhteydenpitoa tehdään netin ja puhelimen välityksellä.

Eri rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on juuri suojella meitä kaikkia.

Olemme onnistuneet siinä paremmin kuin ehkä varmasti moni meistä pelkäsi. Tämä on meidän jokaisen ansiota. Olemme noudattaneet ohjeita tarkoin. Pesemme käsiä ehkä enemmän kuin koskaan, kontakteja ja vierailuja on vältelty.

On ollut myös hienoa nähdä, kuinka yhteisöllisyys näkyy aivan uudella tavalla, miten ihmiset auttavat toisiaan kriisin keskellä. Toivottavasti tämä yhteisöllisyys ja naapuriapu jää pysyväksi osaksi arkeamme tämän epidemian jälkeenkin.

Epidemia jatkuu kuitenkin vielä edelleen emmekä tiedä millä tasolla ja kuinka kauan.

Seuraavien päivien, viikkojen ja kuukausien aikana siirrytään asteittain ja hallitusti rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Etenemme näin hitaasti ja turvallisesti kohti koronan jälkeistä normaalia elämää.

Tämä tulee varmasti jättämään meille kaikille toiminnallisia sekä myös arvostukseen liittyviä muutoksia. Ehkä maailma ja arki näyttää toisenlaiselta koronan jälkeen.

Henkilökohtaisesti uskon, että korona jättää meille maailman, jossa me osaamme arvostaa ja kunnioittaa toisiamme paremmin. Yhteisöllisyys on päivittäistä arkea, osaamisen merkitys korostuu, ja digi on entistä useamman ihmisen arjessa. Näin jotakin positiivistakin tästä vaikeasta kriisistä meille jää.

Hyvät ystävät, tämä vappu on minulle erilainen. Tänä vappuna saan nauttia perheen kanssa pojan tekemää simaa ja ostan myös perinteiset munkit. Näin uskon teidän monen muun myös tekevän.

Toivotan teille kaikille vielä kerran erittäin hyvää vappua! Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.