Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Hallitus laittaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiluvat kuntoon!

Toimituksille tiedoksi SDP:n Filatovin kirjoitus kokoomuksen avaukseen liittyen 22.1.2020 14:28:52 EET | Tiedote

Toimituksille tiedoksi kansanedustaja Tarja Filatovin kirjoitus Facebookissa. Filatov on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen. https://www.facebook.com/tarja.filatov *** Kokoomus julistaa, että tarvitaan 120.000 työpaikkaa, että talous on tasapainossa. Kyllä,työllisyyttä on ehdottomasti parannettava ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Talouden tasapaino on tässä vain väline. Talouden tasapainon ja työllisyyden välillä on selvä yhteys. Oleellista on työpaikkojen määrän ohella, tehdyt työtunnit, työn tuottavuus, palkkataso. Nyt työllisyys on lähinnä palvelualojen varassa. Kansainvälinen talous vaikuttaa vientiimme. On oikeastaan absurdia, että työn laadusta ei puhuta mitään. Jos yksi ihminen tekee useampaa työtä ja on silti riippuvainen toimeentulotuesta, työllisyys ei ole kovin palkitsevaa. Eikä lisää hyvinvointia. Ristiriitaista on se, että viime eduskuntakaudella työllisyys kyllä parani, mutta toimeentulotukiasiakkuus ei vähentynyt, vaan jopa kasvoi työllisyystoimien seur