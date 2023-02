Kansanedustaja Heidi Viljanen (sd): Vihreää hankerahaa Satakuntaan

SDP:n Hussein Al-Taee: Lakoilla tärkeä rooli tasaisemman tulonjaon saavuttamisessa 15.2.2023 07:53:01 EET | Tiedote

Viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskuntamme tulonjako on keskittynyt pääoman suuntaan. Vastavuoroisesti palkansaajakorvausten osuus kansantulosta on pienentynyt laman jälkeisinä vuosikymmeninä. Arvonlisää ei ole kyetty ulosmittaamaan korotuksiksi palkkoihin täällä meillä eikä Euroopassa. Tällä kehityksellä on yhteys ammattiyhdistysliikkeen työtaisteluvalmiuden heikkenemiseen. Työtaistelumahdollisuuksien heikkeneminen johtaa tutkitusti tulonjaon jyrkentymiseen ja arvonlisäyksien keskittymiseen hyväosaisimmille. Työtaistelumahdollisuuksien väheneminen vaikuttaa myös tyypillisesti työntekijöiden poliittisen aseman ja etujen heikentymiseen. - Tästä syystä ei ole suinkaan aika puhua lakko-oikeuden heikentämisestä vaan päinvastoin meidän tulee mahdollistaa tämän oikeuden toteutuminen jatkossakin. Työmarkkinapoliittisen tilanteen kärjistyminen lakkoihin ei toki ole varmasti toivottavaa kummankaan neuvotteluosapuolen taholta. Silti nykytilanteessa, jossa työntekijöiden ostovoima uhkaa heik