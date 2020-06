Kansanedustaja Mäkinen: VT4 Hartola-Joutsan kunnostus viimein liikkeelle

SDP:n kansanedustaja Viljanen: Lisätalousarviolla helpotusta kuntien tilanteeseen 2.6.2020 21:52:45 EEST | Tiedote

Tänään julkistettiin neljäs lisätalousarvio, jonka tarkoituksena on monin eri tavoin tukea Suomen nousua koronakriisistä kohti elinvoimaista yhteiskuntaa. Yksi osa-alue lisätalousarviossa oli pitkään odotettu kuntien tukeminen. Kuntataloudessa on ollut haastavaa jo ennen koronavirusta, mutta pandemia on lisännyt haasteita entisestään. Taloushaasteet aiheutuvat mm. verotulojen ja myynti- ja maksutulojen vähenemisestä, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvusta. Yhteensä 1,4 miljardin euron kuntien tukipaketin tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvien kuntien talouden haasteita. - Kuntien tilanne on huolestuttanut monia ja niin kuntapäättäjän, kuin kansanedustajan näkökulmasta nämä tukitoimet ovat välttämättömiä ja oikeanlaisia. Olen tyytyväinen, että kuntien tilanne on huomioitu kokonaisvaltaisesti, toteaa SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen. Kuntatalouden tukemisen lisäksi myös sairaanhoitopiireille ehdotetaa