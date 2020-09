Kansanedustaja Paula Werning: Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa.

Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan.

- Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat henkilöt huomioidaan erityisesti, jotta heidän arkipäiväinen elämänsä sujuisi paremmin. Siksi hallitus kohdentaa heille edelleen 75€/hlö suuruisen etuuden. Tämä koskee niitä perheitä ja henkilöitä, jotka saivat perustoimeentulotukea aikaisemmin 1.3.-31.7. Uutta etuutta on tarkoitus maksaa syyskuun alusta vuoden loppuun saakka. Tähän tarkoitukseen varataan 60 milj. euron määräraha, Werning sanoo.

Lomautukset ovat iskeneet monen perheen arkeen ja laittaneet talouden lujille. Ravintola-ala kärsi huomattavasti rajoitustoimista ja laittoi varsinkin pienyrittäjät lujille.

- Lisätalousarviossa pyritään vahvistamaan perustoimeentuloa entisestään, jotta köyhyys ei pääse lisääntymään, Werning toteaa.

Koululaiset ovat palanneet koulunpenkille etäopiskelun vähennyttyä. Nuoret ovat kärsineet pahoinvoinnista ja osa on ollut syrjäytymisvaarassa.

- Näin ei voi olla. Siksi hallitus on suunnannut rahoitusta merkittävästi lasten ja nuorten tukemiseen sekä koulutuksen vahvistamiseen, Werning sanoo.

Hallituksen määrätietoiset toimet kuntien talouden helpottamiseksi ovat myös merkittäviä.

- Kuntia tuetaan kuntapaketin muodossa, jotta lomautuksilta ja palveluiden karsimiselta voidaan välttyä. Kuntien tilannetta tullaan jatkossakin seuraamaan tarkasti, Werning huomauttaa.

Werning pitää tärkeänä yrityksien tukemista. Konkurssien lisääntyminen on tukahdutettava, sillä lomautukset eivät saa muuttua irtisanomisiksi, kuten 90-luvulla tapahtui.

Tällä hetkellä talous kaipaa ennen kaikkea elvyttäviä toimia. Pidemmän aikavälin toimet kasvun tukemisessa ovat mm. oppivelvollisuuden pidentäminen sekä panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ilmastotoimet huomioiden.

- Sopeuttamisen aika on, kunhan talous on toipunut kriisin aiheuttamista kolhuista ja päässyt uudelleen käyntiin. Tähän tarvitaan ihmisten ja yritysten luottamusta parempiin aikoihin. Jos toimien aikatauluissa erehdytään ja kiirehditään, tuloksena on pelkästään haittapuolia kuten lisääntyvää työttömyyttä, toteaa Werning.