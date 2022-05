Kansanedustaja Pia Viitanen kertoi NATO-kantansa: Tulen äänestämään puolesta

Viitanen toteaa, että kyseessä on iso ja kauaskantoinen asia. Tämän vuoksi hän on aiemmin ollut sitä mieltä, ettei kysymykseen voi vastata heti kyllä tai ei:

-Olen halunnut käydä läpi asian eri puolia, ottaa selvää, ja saada näkemyksiä kysymyksistä, jotka ovat olleet tärkeitä, kun olen miettinyt kantaani Suomen NATO-jäsenyyteen. Olen halunnut pohtia asiaa eri näkökulmista - punnita riskejä ja hyötyjä tässä täysin uudessa ja muuttuneessa turvallisuustilanteessa, Viitanen sanoo.

Viitanen kertoo, että media on kysynyt kansanedustajilta kantaa NATO-jäsenyyteen useasti viime viikkojen aikana. Hän on edellä mainituista syistä johtuen jättänyt ottamasta näissä kyselyssä kyllä tai ei -kantaa, mutta kertonut samalla itselleen tärkeistä näkökohdista:

-Tärkein päätöksessä vaikuttava asia on suomalaisten turvallisuus nyt ja tulevaisuudessa. Harkinnassani tulen ottamaan huomion ylimmän valtionjohdon: Presidentti Niinistön ja hallituksen näkemyksen asiasta. Kuten sanottu: Suomen ja suomalaisten turvallisuus on asia ylitse muiden. Se on lähtökohta - perusasia, sanoo Viitanen

-On selvää, että kukaan ei voi tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo minkäkin polun varrella. Uskon kuitenkin, että tässä tilanteessa NATOn jäsenyys on parempi vaihtoehto ja tuo turvaa enemmän, kuin toisessa tilanteessa olisi, Viitanen jatkaa

Viitanen korostaa, että on tärkeää, että Suomelle on ilmaistu tukea jo liittymisprosessin aikana. Samoin hän pitää tärkeänä sitä, että olemme ottaneet askelia vahvasti yhteistyössä ja samassa aikataulussa Ruotsin kanssa, vaikka molemmat maat tekevät ratkaisunsa itse.

-Minulle on ollut myös tärkeää nähdä, mille kannalle ylin valtiojohto asettuu. Oli hyvä ja merkittävää, että Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin yhteisesti ilmaisivat kantansa viime torstaina. Pidän heidän arviotaan tärkeänä siksi, että presidentti ja hallituksen keskeiset ministerit ovat niitä, jotka ovat käyneet olennaisia keskusteluja kansainvälisesti avainhenkilöiden kanssa; heillä on kaikkein eniten tätä kautta tietoa myös oman arviointinsa pohjaksi, Viitanen toteaa.

-Kuluneiden viikkojen aikana olen keskustellut asiasta paljon ja saanut viestejä kansalaisten näkemyksistä asiaan. On tärkeää, että ihmiset ovat kertoneet ajatuksistaan tästä isosta asiasta. Arvostan sitä. Mielipidemittaukset osoittavat myös, että NATO-jäsenyydellä on hyvin laaja kansalaisten tuki. Tämä on merkittävää, Viitanen jatkaa.

Kaiken kaikkiaan päätös Natoon liittymisestä ei ole ollut Viitaselle helppo.

-Suomen pitkäaikainen linja on ollut mielestäni täysin oikea, ja se on herättänyt luottamusta. Vuosien varrella minun oli helppo vastata kysymykseen siitä, kannatanko NATO-jäsenyyttä - en, nykylinja on hyvä. Tuntui hurjalta, kun yhtäkkiä tapahtui se, mitä nyt olemme nähneet. Turvallisuustilanne muuttui pysyvästi 24.2. jälkeen, ja hetkessä kaikki oli toisin. On selvää, että Venäjän aloittama julma hyökkäyssota johtaa siihen, että tilannetta on arvioitava uudestaan. Ja tässä nyt olemme, Viitanen kuvailee.

-On pakko sanoa, että jos joku olisi kertonut minulle jokin aika sitten, että Suomi on tekemässä päätöstä NATOon liittymisestä, sitä olisi ollut kovin vaikea uskoa. Nyt se on totta. On selvää, että kukaan ei osaa katsoa ja tietää tulevaisuudesta, mutta päätökset on tehtävä niiden tietojen ja arvioiden pohjalta joita meillä on, ja siksi olen valmis valitsemaan epävarmoista poluista sen, joka näiden arvioiden valossa näyttää parhaalta.

Oma arvomaailmani perustuu vahvasti rauhan aatteeseen. On vaikea nähdä, että ihmiskunta voittaisi mitään aggression tai vihan kautta, Viitanen tiivistää.