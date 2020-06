Kansanedustaja Salonen: Hallitukselta merkittävä kädenojennus meriteollisuudelle

SDP:n Riitta Mäkinen: Hallitus ei halua toistaa 90-luvun laman virheitä – lisätalousarviosta turvaa lapsille ja nuorille sekä ikääntyneille 3.6.2020 15:34:18 EEST | Tiedote

Hallituksen vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, peruspalveluihin sekä koulutukseen. Lasten ja nuorten hyvinvointipakettiin kohdistetaan jopa yli 300 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kautta lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan mm. mielenterveyspalveluihin, perheiden sosiaalipalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin tukitoimiin panostamalla. SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen iloitsee myös iäkkäiden palvelujen 60 miljoonan tukipaketista. Sillä vahvistetaan paitsi pitkäaikaishoidossa olevien palveluja, tuetaan myös omaishoitajia. - Peruspalvelujen vahvistamisella vaikeassa kuntatalouden tilanteessa on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. On erittäin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin. Koronan rajoitteet ovat kohdistuneet kovimmin juuri heihin, Mäkinen huomauttaa. Mittava kuntapaketti on kokonaisuudessaan noin 1,4 miljardia euroa, odotettua huomattavasti suurempi. Kuntien kriittistä tilannetta huomioidaan kok