Kansanedustaja Salonen: Henkilöstömitoitus on vihdoin totta

Eduskunta on äänestänyt henkilöstömitoitusta koskevan hallituksen lakiehdotuksen hyväksymisestä. Mitoitus astuu voimaan laitoshoidossa ja palveluasumisessa ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa lokakuusta alkaen porrastetusti. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on tyytyväinen, että luvattu mitoitus etenee.

- Henkilöstömitoitusta on jo vuosia pyritty kirjaamaan lakiin ja nyt se on vihdoin totta. Vielä kaksi vuotta sitten oli esillä harkintaa jopa siitä, että silloista 0,5:n suositusta oltaisiin alentamassa. Tämä 0,7:n mitoituksen kirjaaminen lakiin on siis merkittävä ja historiallinen parannus ikäihmisten hoivaan, Salonen sanoo.

Julkitulleet laiminlyönnit ja hoitoalan epäkohdat järkyttivät koko Suomea keväänä 2019. Salonen muistuttaa, että lakimuutos on tärkeä viesti myös alan työntekijöille ja heidän jaksamiselleen vaativassa työssä.

- Lakimuutoksen tarkoituksena on lisätä hoitajia työvuoroon ja siten mahdollistaa nykyistä paremmin hoitotyön tekeminen. Toivon mukaan muutos tulee lisäämään myös alan houkuttelevuutta ammattiin. On rehellistä myöntää, että kaikkia vanhustenhuollon ongelmia ei tällä muutoksella ratkaista, mutta tämä on erinomainen alku ja merkittävä askel epäkohtien korjaamiseksi, Salonen toteaa.