Kansanedustaja Salonen: Lisää opettajia ammatilliseen koulutukseen

Hallitus on esittänyt lisäbudjetissaan 20 miljoonan euron lisäystä ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen kertaluonteisena tulevaisuusinvestointina. Vuoden 2018 alusta voimaan astunut lakiuudistus ammatillisesta koulutuksesta heikensi opiskelijoiden opetuksen määrää oppilaitoksissa.

- 20 miljoonan lisäys ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen on oikea tulevaisuusteko. Valitettavasti viime hallituskaudella voimaantulleessa ammatillisia oppilaitoksia koskevassa uudistuksessa koulutukseen kohdistuvat säästöt näkyivät opiskelijoille opetustuntien selvänä vähenemisenä. Olen itse nuorena opiskelijana pyytänyt koulun rehtorilta opetusta koulussa haahuilun sijaan, ja siksi tiedän, että jos nuori itse alkaa pitää opetuksen määrää liian alhaisena, se on aina hälyttävä merkki opetuksen tilasta. On ollut erittäin surullista saada yhteydenottoja nuorilta, heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan riittävän opetuksen puutteesta. On väärin jättää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat pärjäämään omillaan, kun niin moni heistä kaipaisi vielä vahvasti aikuisen ja auktoriteetin tukea, Kristiina Salonen sanoo.

Huhtikuussa OAJ:n julkaisema kyselytutkimus paljasti, että 54 % kyselyyn vastanneista ammatillisen koulutuksen opettajista kertoi opetuksen vähentyneen oppilaitoksissa. 60 prosenttia opettajista taas kertoi, etteivät he pysty riittävän usein käymään työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa ja alle puolella opettajista oli riittävästi tilaisuuksia keskustella työpaikkaohjaajien kanssa. Salonen pitää opettajien antamia vastauksia vakavana viestinä.

- Opiskelijat tarvitsevat harjoittelussakin ohjausta ja neuvoja myös omalta opettajaltaan. Kaikissa ammateissa ei ole helppoa mennä ilman osaamista harjoittelemaan. Esimerkiksi yksinyrittäjänä toimivan parturi-kampaajan on vaikeaa ottaa harjoitteluun opiskelijaa, jolla ei ole alan perustaitoja valmiiksi opetettuna. Kouluissa on harjoituspäitä ja aikaa opetella leikkausta, muttei asiakkaista kilpailevassa kampaamossa. Työpaikalla oppimisen lisäämisen idea sinällään kuulostaa hyvältä, mutta jos toteutus tarkoittaa usein jo ylityöllistettyjen ammattilaisten muuntautumista opettajaksi yhä piteneviksi jaksoiksi, tilanne ei varmasti hyödytä opiskelijaa eikä yritystä. Miten voimme odottaa, että nuorilla on silloin valmiudet siirtyä työelämään? Ja me tarvitsemme huippuammattilaisia myös ammattikoulusta, jotta voimme vastata yritysten tarpeisiin ja kasvattaa työllisyyttä myös Satakunnassa, Salonen toteaa.