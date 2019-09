Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Jokaisen oikeus turvalliseen vanhuuteen, työhön, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen odottaa vielä toteutumistaan

Kansanedustaja Tuula Väätäinen muistuttaa, että työ oikeudenmukaisuuden ja demokratian toteutumisen eteen jatkuu yhä tänä päivänä.

- Sata vuotta sitten Suomessaluotiin pohja hallitusmuodosta päätettäessä, että lopullinen valta säilyy kansalla ja sen valitsemalla eduskunnalla. Tuolloin elintarvikepula ja köyhyys rajoitti rajusti osan kansakunnan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen. Jokaisen yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa varmisti sen, että Suomi lähti kehittymään oikeudenmukaiseen ja demokraattiseen suuntaan.

- Oikeudenmukaisuuden ja demokratian toteutuminen ei ole tänäkään päivänä itsestäänselvyys, eikä se ole totta jokaisen kansalaisen elämässä. Jokaisen oikeus turvalliseen vanhuuteen, työhön, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen odottaa vielä toteutumistaan. Suomen hallituksen hallitusohjelman kirjaukset antavat lupauksen näidenkin puutteiden korjaantumiseen, toteaa Väätäinen.

- Ennen kuin 100 päivää on tullut Rinteen hallituksella täyteen, on se laittanut jo liikkeelle parannuksia, jolla oikeudenmukaisuutta saadaan lisättyä. Esimerkiksi vanhustenhoidon hoitajamitoitus kirjataan vihdoin lakiin ja työttömiä kurittanut aktiivimallin leikkuri jää historiaan. Kaikille lapsille kuuluva subjektiivinen päivähoito-oikeus ja oikeus osallistua täyspäiväisesti varhaiskasvatukseen palautetaan. Tämän hallituksen katse on vahvasti niin demokratian vahvistamisessa kuin oikeudenmukaisuuden toteutumisessa, päättää Väätäinen.