Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kyseessä on merkittävä edistysaskel Suomen kannalta aivan välttämättömän sote-uudistuksen maaliin saattamisessa

Perustuslakivaliokunta on saanut lausuntonsa valmiiksi koskien lakiehdotusta hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevista lakiehdotuksista. Valiokunta on yksimielinen siitä, että sote-uudistuksessa esitetyt perusratkaisut eivät ole Suomen perustuslain ja valtiosääntöoikeuden kannalta ongelmallisia. Valiokunta katsoo kuitenkin välttämättömäksi tehdä esitykseen joitain kapealaisia muutoksia esimerkiksi koskien Helsingin kaupungin valtion ohjausta, vanhojen ulkoistamissopimusten mitättömyyteen ja kunnilta siirtyvän omaisuuden korvausjärjestelyitä.

– Olen huojentunut, että saimme vietyä tämän prosessin maaliin. Valiokunnan kanta sote-uudistuksesta on yksimielinen. Kyseessä on merkittävä edistysaskel Suomen kannalta aivan välttämättömän uudistuksen maaliin saattamisessa. Uudistus on aikaisemmin juuttunut perustuslakivaliokuntaan puutteellisen lainvalmistelun takia. Tällä kertaa voin ilokseni todeta, että lainvalmistelu on ollut perustuslain mukaista. Suurta kiitosta on syytä antaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle sitkeästä työstä uudistuksen eteenpäin viemisessä, sanoo SDP:n kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

– Valiokunta tunnistaa, että on olemassa perusoikeuksiin pohjautuvia painavia perusteita sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle ja niiden siirtämiselle kuntia suurempien toimijoiden hartioille. Suomessa terveydenhuollon alueelliset erot ovat päässeet kasvamaan aivan liian suuriksi. Ongelmia on palveluiden saatavuudessa sekä hoitoon pääsyssä. Tarvitsemme yksittäisiä kuntia suurempia hartioita varmistamaan, että suomalaiset saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Sote-uudistuksen edetessä on tärkeää seurata uudistuksen vaikutusta palveluiden toteutumiseen eri alueilla Suomessa ja tarkkailla rahoituksen riittävyyttä ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä, kertoo Väätäinen.