Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Siilinjärven uusi terveyskeskus välttämätön palvelujen ylläpitämisen kannalta

SDP:n Väätäinen: Pelastusopiston toiminnan turvaaminen on elintärkeää 21.11.2019 13:53:53 EET | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen ehdotukseen 2,4 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämisestä Kuopion Pelastusopistolle vuodelle 2020. Määrärahalla pyritään turvaamaan Pelastusopiston toimintaa. - Kuopion Pelastusopiston toiminnan turvaaminen on Kuopion ja valtakunnallisen pelastustoimen korkean tason ylläpitämisen kannalta elintärkeää. Pelastusopistolla koulutetaan korkean tason pelastustoimen ammattilasia. Tämän osaamisen tärkeyden näimme myös Kuopion 1.10.2019 tapahtuneen väkivallanteon hoidossa, kertoo Väätäinen. - Pelastustoimen korkea taso Suomessa on pitkäjänteisen työn tulos. Moniammatillisten yhteistyön kautta on saavutettu nykyinen tilanne. Varmistakaamme siis tämän työn jatkuvuus, sanoo Väätäinen.