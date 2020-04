Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Yhteiskäyttöautoiluun ja pyöräilyyn kannustaminen on tärkeää

Kansanedustaja Kim Berg: Valtio tukee Vaasaa kestävään liikkumiseen 17.4.2020 14:59:20 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Kim Bergin (sd) mielestä valtion tuki kaupunkiliikenteen kehittämiseen kestävään suuntaan istuu erinomaisesti Vaasan kaupungin strategiaan ”Pohjolan energiapääkaupunkina”. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom julkaisivat perjantaina yli miljoonan euron edestä valtionavustuksia kevyen liikenteen kehittämiselle. Tavoitteena on tukea ja edistää kestäviä liikkumistapoja. Tukisummasta Vaasan kaupungille myönnettiin joukkoliikenteen markkinointiin ja brändykseen 30 000 euroa. - Valtion tuki on tervetullut panostus liikkumisen kehittämiseen entistä kestävämpään suuntaan Vaasassa, jonka strategiana energiapääkaupunkina on lisätä virtaa hyvään elämään. Kestävä liikkuminen on myös keskeinen osa Marinin hallituksen ohjelmaa, Berg sanoo. Vaasan kaupunki otti jo kolmisen vuotta sitten vuosien 2018-2021 strategiakseen olla Pohjolan energiapääkaupunki, joka lisää virtaa hyvään elämään. Vaasan visio rakentuu viidelle paikallisille vahvuuksille, jotka ovat energisyys, nopealiikke