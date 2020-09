Kansanedustaja Werning: Budjettiriihessä tärkeitä panostuksia kuntatalouteen ja järjestötoimintaan

SDP:n Viljanen: Hallituksen tuki kunnille elintärkeää 16.9.2020 19:25:47 EEST | Tiedote

Hallituksen budjettiriihi on saatu päätökseen. SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen pitää nyt esitettyjä toimia erittäin tärkeinä koko Suomen hyvinvoinnin kehittämiseksi ja koronakriisistä selviämiseksi. Viljanen nostaa hallituksen esittämistä toimista esiin erityisesti kuntien tukemisen, koronan hoitoon keskittyvät toimet ja hoitovelan purun. Kuntataloutta edotetaan tuettavaksi mittavin toimin. Esimerkiksi peruspalveluiden valtionosuuksiin tehdään kertaluonteinen 300 miljoonan euron korotus ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan. - On tärkeää, että valtio tukee kuntia, jotta kunnissa päästään toteuttamaan niiden perustehtävää, asukkaiden palveluista huolehtimista. Tässä tilanteessa, jossa korona vaikuttaa vakavasti arkeemme, on entistä tärkeämpää katsoa eteenpäin ja tehdä vahvoja tulevaisuusinvestointeja, Viljanen toteaa. Koronavirustilanteen vuoksi terveydenhuoltoon on kertynyt hoitovelkaa ja sosiaalihuoltoon palveluvelkaa. Näiden purkamiseksi hallitus esittää mittavaa kokon