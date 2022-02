Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson tilojen sulkumääräykset ja Etelä-Karjalan kokoontumisrajoitukset kumotaan huomisesta 5.2. alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 4.2.2022 päätökset, joilla kumotaan Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueiden tiettyjen liikunta- ja harrastustilojen sulkumääräys. Alueiden tasaantumassa olevan epidemiatilanteen ansiosta sulku voidaan purkaa välittömästi. Aluehallintovirasto kumoaa sulkumääräykset heti huomisesta 5.2.2022 alkaen, jolloin suljetut tilat saa taas avata yleisölle ja osallistujille.

Lisäksi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin epidemiatilanne on rauhoittunut niin, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa sairaanhoitopiirin lausunnon mukaisesti alueen kokoontumisrajoitukset. Huomisesta 5.2.2022 alkaen Etelä-Karjalassa voi järjestää kokoontumisia sekä sisällä että ulkona ilman henkilömäärärajaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt lisäksi 4.2.2022 päätöksen, jolla lievennetään Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen sisätiloissa järjestettyjen kokoontumisten rajoituksia. Päätöksen mukaan 50-500 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää, jos osallistujilla on määritellyt istumapaikat ja osallistujamäärä on enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Alle 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman istumapaikkavelvoitetta tai tilan kapasiteettiin nähden suhteellista enimmäishenkilömäärää.

”Kymenlaakson sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan alueella olisi tullut edelleen jatkaa myös korkeamman riskin tiloihin kohdennettua tiettyjen liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä, mutta päätösharkinnassa katsoimme, että se ei ole oikeasuhtaista eikä välttämätöntä kun yleisötilaisuuksien rajoituksia voidaan keventää näinkin merkittävästi”, toteaa ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi parhaillaan Helsingin ja Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueiden kokoontumisrajoitusten lieventämistä. Virasto tekee tarkemman päätösharkinnan sairaanhoitopiireiltä pyydettyjen lausuntojen pohjalta. Päätökset on tarkoitus tehdä arviolta maanantaina 7.2.2022 ja ne tulisivat voimaan heti tiistaina 8.2.2022.

Terveysturvallisuus on huomioitava edelleen tilojen käytössä

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä: kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta: vaatimukset koskevat mm. asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljää sijoittelua ja asiakkaiden ohjeistamista hyvistä hygieniakäytännöistä. Lisää tietoa yleisistä hygieniavaatimuksista: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-62465507

Tilojen käytöstä vastaavat toimijat tai tilaisuuksien järjestäjät voivat yhä edellyttää asiakkailta tai osallistujilta koronapassia samoilla periaatteilla kuin tähän asti, mutta passia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Rajoituksia puretaan hallitusti alueellisen epidemiatilanteen ja uusimman valtakunnallisen ohjauksen valossa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu tarvittaessa edelleen tekemään uusia päätöksiä rajoitusten purkamiseksi ja lieventämiseksi nopealla aikataululla, jos rajoitukset eivät ole epidemiatilanteen valossa enää välttämättömiä. Aluehallintovirasto tiedottaa mahdollisimman pian tilanteen ja rajoitusten mahdollisista muutoksista.

”Tilannetta ja rajoituksia arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyössä”, kertoo ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Toimimme mahdollisimman pian tarvittavat selvitykset ja lausunnot saatuamme. Alueet ovat vielä eri vaiheissa omikronmuunnoksen leviämisen suhteen, ja rajoitusten purkaminen täytyy tehdä hallitusti, jotta tilanteessa ei tule takapakkia.”

Kun viranomaisten asettamia rajoituksia puretaan, jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu: on syytä edelleen noudattaa yleisiä suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käyttämisestä. Rokotukset vähentävät tehokkaasti riskiä koronataudin vakavalle muodolle ja sairaalahoidon tarpeelle.

