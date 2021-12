Kanta-Hämeen kokoontumisrajoituksia kiristetään, koronapassi mahdollinen rajoitusten vaihtoehtona - Uudellemaalle harkitaan mm. liikunta- ja harrastustilojen sulkemista 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 21.12.2021 päätöksen kokoontumisrajoitusten tiukentamisesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelle. Päätös koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on kielletty 24.12.2021 alkaen kaikki sisätiloissa järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tällä hetkellä alueella on voimassa aluehallintoviraston päätös, jolla on kielletty sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet. Uusi määräys on voimassa 23.1.2022 asti.

Yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Yleisissä kokouksissa (esimerkiksi mielenosoitukset) koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoituksen vaihtoehtona.

Hallituksen mahdolliset päätökset koronapassin käytön rajoittamisesta asetuksella voivat vaikuttaa siihen, voiko toimija ottaa koronapassia käyttöön vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille.

Uudellemaalle harkinnassa asiakas- ja yleisö tiloje n sulk eminen ja kokoontumisrajoitusten kiristäminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä lausunnon, jossa suositellaan tilojen käytön rajoitusten kiristämistä niin, että tietyt asiakas- ja yleisötilat suljettaisiin määräajaksi kokonaan. Tilat, jotka on mahdollista määrätä suljettavaksi enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan, on lueteltu tartuntatautilain pykälässä 58 g. Niihin kuuluvat mm. joukkueurheiluun käytetyt tilat, kuntosalit, tanssipaikat, kuorolauluun ja harrastusteatteriin käytettävät tilat, kauppakeskusten yleiset tilat, uimahallit, kylpylät ja sisäleikkipuistot. Päätöksen välttämättömyyttä ja tarkempaa sisältöä arvioidaan parhaillaan asiantuntijatahojen kanssa.

”Kuulemme nyt sairaanhoitopiirin alueen kuntia ja odotamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoa, kun arvioimme tilojen sulkemisen välttämättömyyttä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Vielä emme pysty tarkemmin sanomaan, tulisiko mahdollinen päätös koskemaan kaikkia laissa mainittuja tiloja tai olisiko se voimassa koko Uudenmaan alueella. Tätäkin arvioimme parhaillaan.”

Mahdollinen päätös voitaisiin tehdä aikaisintaan torstaina 23.12., ja se tulisi voimaan todennäköisesti joulun jälkeen tiistaina. Lain mukaan toimija ei voi ottaa tilojen sulkupäätöksen vaihtoehtona koronapassia käyttöön.

”Ymmärrämme, että päätöksen ajankohta juuri ennen joulua olisi hyvin vaikea toimijoiden näkökulmasta. Pyrimme joka tapauksessa tiedottamaan mahdollisen päätöksen valmistelun etenemisestä heti kun se on mahdollista”, sanoo Oona Mölsä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi harkitsemassa sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisrajoitusten kiristämistä. Tällä hetkellä Uudellamaalla voimassa on aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan sisällä järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. HUS on esittänyt lausunnossaan, että rajoitusta tiukennettaisiin niin, että kokoontumisten enimmäishenkilömäärä rajattaisiin kymmeneen henkilöön sisätiloissa. Koronapassin voi ottaa yleisötilaisuuksien rajoitusten vaihtoehtona käyttöön. Aluehallintovirasto tiedottaa mahdollisesta päätöksestä erikseen.

Etelä-Karjalassa nykyiset rajoitukset arvioidaan toistaiseksi riittäv iks i

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin tuoreimmassa lausunnossa on esitetty jatkettavaksi tällä hetkellä voimassa olevia rajoituksia vuodenvaihteen yli. Alueella voi sisätiloissa järjestää korkeintaan 50 hengen yleisötilaisuuksia, ja käyttöön voi ottaa koronapassin rajoituksen vaihtoehtona. Lisäksi alueella on voimassa tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen päätös tilojen käytöstä.

Kaikki voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset löytyvät aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -palstalta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

