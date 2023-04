Kanta-Hämeessä hidastellaan huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä. Auttaako Maanmittauslaitoksen siirtoklinikka tilannetta?

Maaliskuun lopussa Kanta-Hämeen tilanne huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä oli selvästi koko maan keskiarvoa alhaisempi. Maakunnassa oli vasta reilu 11 prosenttia taloyhtiöistä tehnyt vaadittavan siirron, kun koko maan keskiarvo lähentelee jo 18 prosenttia. Vain Humppilassa, Ypäjällä ja Jokioisissa toimeen on tartuttu ajoissa, mutta kaikissa muissa alueen kunnissa ollaan keskivertoa hitaammin liikkeellä.

Kaikkien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana, ja ammatti-isännöitsijät vastaavat isännöityjen talojen siirroista. Aika siirtymiseen on käymässä vähiin ja Hämeenlinnassa järjestettävällä osakeluettelon siirtoklinikalla halutaan tukea niitä pieniä taloyhtiöitä, jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Tilaisuudessa Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat konkreettista opastusta osakeluettelon siirtämiseen. Taloyhtiön edustajan tulee ottaa mukaan vain omat pankkitunnuksensa ja varmistaa, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla. Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät ilmoittautumissivulta.

Siirtoklinikalle osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen on tehtävä etukäteen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa maanmittauslaitos.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on auki 16.4.2023 saakka.