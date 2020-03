Kantasoluhaaste käynnistyi

Tampereen Nuorkauppakamari järjestää yhdessä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa maalis-huhtikuussa nuorkauppakamarien ensimmäisen kantasoluhaasteen, jonka tavoitteena on saada Kantasolurekisteriin kevään aikana 500 uutta jäsentä. Kantasolurekisteriin liittyy vuosittain noin 5 000 jäsentä, ja haasteen tavoitteena on saada vähintään kymmenen prosentin lisäys normaaliin verrattuna.

Kantasolusiirre on potilaan viimeinen toivo parantua ja kaikista Suomen rekisterin jäsenistä vain noin 30 pääsee vuosittain luovuttamaan kantasoluja. Nyt käynnistyneen haastekampanjan yksityiskohtia on hiottu tiiviissä yhteistyössä Tampereen Nuorkauppakamarin, Veripalvelun ja Kantasolurekisterin kanssa. Haasteeseen voi osallistua liittymällä rekisteriin. Mukaan voi myös haastaa kavereita, yrityksiä ja yhdistyksiä. Projektiryhmässä on mukana kaksi henkilöä, jotka ovat jo päässeet luovuttajiksi.

- Yksi keskustelu kaveriporukassa herätti kipinän rekisteriin liittymiselle, ja jo muutaman kuukauden kuluttua sain tilaisuuden auttaa vakavasti sairasta potilasta. Se oli jollekin kuin lottovoitto, sillä elämä on pienestä kiinni, Mikael Wänskä pohtii.

- Luovutusprosessin aikana ja etenkin sen jälkeen huomasin, että ihmisillä on operaatiosta vääriä käsityksiä, jotka jopa estävät heitä liittymästä kantasolurekisteriin. Mietimme nuorkauppakamarissa miten tilannetta voisi parantaa, ja siitä syntyi ajatus kantasoluhaasteesta, projektipäällikkö Heikki Ihanamäki kertoo.

- Kaikki apu haastekampanjassa on nyt tarpeen, sillä jokainen rekisterin jäsen antaa mahdollisuuden potilaille, ja joku voi oikeasti pelastaa ihmishengen. Siksi jokaisen alle 35-vuotiaan olisi nyt hyvä testata voiko hän liittyä mukaan, Wänskä rohkaisee.

Miten osallistun kampanjaan?

Lisätietoja kampanjasta löytyy JCI Tampereen ja Kantasolurekisterin sosiaalisen median kanavista ja osoitteesta www.kantasoluhaaste.fi. Kantasolurekisteriin liitytään netissä, ja Veripalvelu toimittaa kotiin tarvikkeet sylkinäytteen antamista varten. Sylkinäytteestä tehdään alustava kudostyypitys, jonka jälkeen henkilö on rekisterin jäsen. Tästä maailmanlaajuisesta rekisteristä etsitään potilaalle mahdollisimman sopiva luovuttaja. Vain noin 1–2% rekisterin jäsenistä pääsee luovuttamaan kantasoluja. Mukaan tarvitaan erityisesti nuoria miehiä, sillä mies valikoituu useammin luovuttajaksi.

Haastekampanja huipentuu la 18.4.2020 Sokos Hotel Tornissa järjestettävään Peter Nymanin isännöimään kantasolupaneeliin, missä keskustelemassa ovat Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen, kantasolusiirteen saanut Terhi Järvinen, kantasolusiirteen kahdesti saaneen nelivuotiaan Laina-tytön isä Henry Liukko-Sipi sekä siirteen luovuttajat Jaakko Lahtinen ja Mikael Wänskä.

Kantasoluhaasteen järjestävä Tampereen Nuorkauppakamari on painottanut jo yli 60 vuoden ajan kouluttautumista, vastuullisuutta ja positiivista vaikuttamista yhteiskuntaan. Kantasoluhaaste on luonnollinen jatkumo yhdistyksen monipuolisiin projekteihin. Kantasoluhaastetta tukemassa ja mahdollistamassa ovat LähiTapiola, VaBe ja Mediateko.

Lisätietoja antaa:

Heikki Ihanamäki, Kantasoluhaaste-projekti, projektipäällikkö, 044 0151590, heikki.ihanamaki@jci.fi

Anne Lind, markkinointipäällikkö,Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, 029 300 1709, anne.lind@veripalvelu.fi