Kantasolurekisterissä jokainen jäsen on hengenpelastaja – erityisesti nuoria miehiä tarvitaan

Hoidon avulla parantuu 50–70 % aikuisista potilaista ja 60–90 % lapsista. Joka vuosi 20–40 suomalaista luovuttaa kantasoluja tuntemattomalle potilaalle. Kantasolurekisteri tarvitsee jatkuvasti uusia jäseniä.

”Kantasolusiirrossa kyse on juuri sen oikean löytämisestä”, kertoo Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen. ”Kantasolujen luovuttajan ja saajan kudostyypin on oltava mahdollisimman samanlaisia. Kudostyyppien valtavan kirjon vuoksi sopivaa luovuttajaa ei edelleenkään löydy kaikille. Siksi on todella tärkeää, että mahdollisimman moni liittyy Kantasolurekisteriin. Liittymällä voi pelastaa toisen ihmisen elämän.”

Suomen Kantasolurekisterin jäsenet ovat samalla osa kansainvälistä rekisteriä. Oman rekisterin kasvu on tarpeen, sillä osalle Suomessa hoidettavista potilaista siirre löytyy nimenomaan suomalaisesta rekisteristä.

”Suomen väestöstä löytyy muun muassa asutushistoriamme vuoksi geneettisiä erityispiirteitä, joita muualla ei esiinny,” Korhonen selittää.

Jo yli 55 000 suomalaista on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi luovuttamaan kantasolujaan tuntemattomalle potilaalle. Eniten kantasolusiirroilla hoidetaan leukemiapotilaita.

Tällä hetkellä Kantasolurekisteri tarvitsee kipeästi erityisesti nuoria miehiä. ”Kaksi kolmasosaa rekisterin jäsenistä on naisia. Heidän jäsenyytensä on arvokasta, ja myös naiset valikoituvat luovuttamaan kantasoluja. Biologisista syistä miehet kuitenkin valikoituvat naisia useammin luovuttajiksi, joten myös miehiä olisi tärkeää löytyä rekisteristä riittävästi”, Korhonen kertoo.

Kantasolurekisteriin voi liittyä 18–35-vuotias, perusterve henkilö. Oman soveltuvuutensa veren kantasolujen luovuttajaksi voi testata helposti ja ilman sitoumusta osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi.

Rekisteriin liitytään sähköisesti. Veripalvelu postittaa kotiin näyteenottotarvikkeet liittymisnäytettä varten. Liittyjä ottaa pumpulitikulla näytteen poskensa sisäpuolelta ja postittaa sen sitten Kantasolurekisteriin. Liittymisnäytteestä tutkitaan alustava kudostyyppi.

18.9. vietetään Maailman kantasoluluovuttajien päivää. Päivän tarkoitus on kiittää kaikkia kantasoluluovuttajia ja rekisteriin kuuluvia, ja lisätä tietoutta kantasoluluovutuksen tärkeydestä. Ehkä juuri sinä olet se ainoa?