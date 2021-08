Kantatien 63 pääsuuntaselvityksen ratkaisuvaihtoehtoja välille Ina-Kaustinen esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa

Jaa

Kantatien 63 nykyiset liikenneturvallisuus-, matkanopeus- ja sujuvuushaasteet keskittyvät pääosin Kruunupyyn kunnan alueelle. Tekeillä olevassa pääsuuntaselvityksessä etsitään linjausta ja toimenpiteitä, joilla ongelmallisen tieosuuden laatutasoa nostetaan vastaamaan aikaisemmin parannettuja kantatiejaksoja Evijärvellä ja Kaustisilla.

Kevään 2021 aikana on analysoitu Inan ja Kaustisen välisen mutkaisen kantatiejakson nykytilannetta ja ongelmia. Selvitysten pohjalta on kehitetty vaihtoehtoja tieosuuden kehittämiseksi: tietä voidaan parantaa nykyisen linjauksen mukaisesti tai tilalle voidaan rakentaa uusi laadukkaampi tielinjaus. Uuden tielinjauksen vaihtoehtoina on tutkittu pitkää oikaisua sekä lyhyempiä oikaisuja kylien kohdilla. Vaihtoehtojen vaikutuksia ja taloudellisuutta on selvitetty Väyläviraston ohjeistuksen mukaisella hankearvioinnilla.

Ratkaisuvaihtoehtojen esittelyä ja niistä keskustelua varten järjestetään kaikille avoin virtuaalinen yleisötilaisuus keskiviikkona 1.9.2021 klo 18. Yhteys tilaisuuteen aukeaa linkistä suoraan nettiselaimeen alla olevasta linkistä.

Liity Microsoft Teams -kokoukseen (teams.microsoft.com)

Yleisötilaisuus on kaksikielinen, ja sen aineistoon voi tutustua etukäteen 28.8.2021 alkaen hankkeen verkkosivuilla (vayla.fi). Aineisto on nähtävillä 12.9.2021 asti.

Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus antaa palautetta vaihtoehtojen kehittämiseksi. Myös tilaisuuden jälkeen vapaamuotoisia mielipiteitä voi toimittaa suunnittelukonsultille. 12.9.2021 mennessä vastaanotetut palautteet huomioidaan päätöksenteossa hankeryhmän seuraavassa kokouksessa. Myöhemmin vastaanotetut palautteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan selvityksen viimeistelyssä.

Vapaamuotoiset palautteet pyydetään toimittamaan suunnittelukonsultille: A-Insinöörit Civil Oy, Teemu Kuittinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tampere tai etunimi.sukunimi@ains.fi.