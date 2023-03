Kantaverkon nimeäminen 1.1.2024 - Fingridin nimeämispäätös julkaistu

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen jää eläkkeelle vuoden 2023 lopussa 2.3.2023 15:23:51 EET | Tiedote

Suomen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Jukka Ruusunen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 31.12.2023. Hän on eläkkeelle jäädessään 65-vuotias. Jukka Ruusunen on toiminut Fingridin toimitusjohtajana 16 vuotta aina vuodesta 2007 lähtien. Yhtiö käynnistää välittömästi toimitusjohtajan seuraajan etsinnän. Lisätietoja: Fingridin hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna, puh. 050 552 7120, sähköpostiosoite: ext-hannu.linna(at)fingrid.fi HR- ja viestintäjohtaja Tiina Miettinen, Fingrid Oyj, puh. 0400 758 193, sähköpostiosoite: tiina.miettinen[at]fingrid.fi