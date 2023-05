KAR-21A asejärjestelmä on jätetty huomiotta käsiaseperheen valinnassa.

TIEDOTE



Julkaisija: Ensio FireArms Oy



KAR-21A asejärjestelmää on tarjottu puolustusvoimille

Ensio FireArms Oy on tarjonnut KAR-21A asejärjestelmää Suomen puolustusvoimille vuodesta 2021. KAR-21A asejärjestelmää ei ole otettu arviointiin eikä tulevaa RK62 ja RK95 korvaavaa asehankintaa ole kilpailutettu. Suomen puolustusvoimien tulevia käsiaseita koskien ei ole myöskään järjestetty kilpailua tai testejä, jossa KAR-21A asejärjestelmän suorituskyky olisi ollut mahdollista mitata.

Suomen puolustusvoimista on viestitty Ensio FireArms Oy:lle, ettei se ole määritellyt uusille käsiasejärjestelmille mitään vaatimuksia, vaan niitä vasta haetaan. Ensio FireArms Oy on tarjonnut KAR-21A asejärjestelmää Suomen puolustusvoimille sekä puolustusministeriölle ja on asiasta myös molempien kanssa viestinyt. Yhtiölle on viestitty käsiasejärjestelmän valinnasta tulevan reilu kilpailu ja taustoitukseen liittyvän tutkimustyön olevan kesken. Lisäksi Puolustusministeriöon ilmoittanut, ettei uusia käsiasekilpailutuksia tai -hankintoja ole tulossa ja kehotettu seuraamaan julkisia hankintoja. Näitä ohjeita Ensio FireArms Oy on toiminnassaan noudattanut sekä käyttänyt päätöksentekonsa tukena.

Suomen ja Ruotsin yhteisestä käsiasehankinnasta hiljattain (27.3.2023) allekirjoittama puitesopimus, sen solmiminen tai sen tiedossa oleva sisältö ei vastaa kuvaa, jonka yhtiö on Suomen puolustusvoimien ja puolustusministeriön viestinnästä yhtiön suuntaan saanut. Kuten kyseinen puitesopimus, myös aikaisemmat automaattikiväärejä koskevat sopimukset on neuvoteltu vastaavalla tavalla Ensio FireArms Oy ja sen aseet ulkopuolelle sulkien. Yhtiön aseilla ei siten ole ollut edes mahdollista osallistua niihin.

Luonnollisesti, edellä kuvattu toimintapa tekee puolustusvälinealalla olevan käsiaseita kehittävän ja valmistavan yhtiön liiketoiminnan vaikeaksi sekä vähentää innovointia ja investointeja alalta. Toimintatapa myös eroaa käytännöstä, jolla uusien palvelusaseiden käyttöönotosta on yleisesti länsimaissa aikaisemmin päätetty.



Ensio FireArms Oy:n kanta on, että nykyinen, poissulkeva toimintatapa ei ole puolustuksen suorituskyvyn, kustannustehokkuuden eikä suomalaisen puolustusteollisuuden kehityksen etu.

Ensio FireArms Oy:n kilpailijoitaan pienemmän koon ei pitäisi poissulkea yhtiön aseita valintaprosessien ulkopuolelle. Kyseessä on kasvava yritys, jolla on jo kyky ja tarvittava verkosto KAR-21 asejärjestelmän teolliseen valmistukseen. Olemme jo useasti ilmaisseet Suomen puolustusvoimien sitä tiedustellessa olevamme avoimia yhteistyölle muiden kotimaisten käsiasevalmistajien kanssa.Ensio FireArms Oy on edelleen valmis yhteistyöhön kaikkiin suuntiin Suomen puolustuskyvyn ja huoltovarmuuden nimissä.

Täysin suomalaisen KAR-21A-asejärjestelmän suorituskyky, huoltovarmuus sekä vaikutukset kustannuksiin veronmaksajalle.

KAR-21A on moderni, täysin suomalainen asetekniikan läpimurto

Ensio FireArms Oy:llä on täysi luotto asejärjestelmän suorituskykyyn. KAR-21A asejärjestelmä on nimenomaisesti suunniteltu vastaamaan asevelvollisuusarmeijan tarpeisiin, pohjoisiin erityisolosuhteisiin sekä mahdolliseen patruunateknologian kehitykseen tai kaliiperivaihdokseen.

KAR-21A on ainoa perinteisenmallinen automaattikivääri, joka kykenee ampumaan 7,62×51 mm NATO- sekä 5,56×45 mm NATO-patruunaa käyttäen samaa luistia ja ala- sekä ylärunkoa.Mainitut ratkaisut yhtiö on myös patentoinut (Patent FI 129853). KAR-21A asejärjestelmä on suunniteltu kokonaan Suomessa, sillä Ensio FireArms Oy on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yhtiö. Sillä ei ole asealan ulkopuolista liiketoimintaa. Alallaan Ensio FireArms Oy on edelläkävijä, sillä KAR-21A asejärjestelmässä on monia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ominaisuuksia ja suorituskykyä, joita kilpailevat mallit eivät kykene tarjoamaan.



Vaihtokaliiperisuuden edut

KAR-21A asejärjestelmän vaihtokaliiperisuus tarjoaa mahdollisuuden käyttää yhtä asejärjestelmää useassa roolissa, kuten lyhyenä rynnäkkökiväärinä kaliiperissa 5.56x45mm NATO tai esimerkiksi ryhmän tukiaseena kaliiperissa 7.62x51mm NATO. Asejärjestelmän huolto ja piipunvaihto eivät vaadi työkoneita eikä erikoiskoulutuksen saanutta työvoimaa. Jos Nato-standardiksi vaihtuu tulevaisuudessa esimerkiksi 6.8x51 mm patruuna, on KAR-21A lähtökohtaisesti muunnettavissa myös uudelle kaliiperille. Yhdysvalloissa kaliiperivaihdoksesta on puhuttu pitkään, mikä toteutuessaan vääjäämättä vaikuttaa myös Naton standardeihin. Mikäli standardia päätetään muuttaa, tulisi Suomeen hankitut perinteiset 5.56x45 mm-kaliiperiset rynnäkkökiväärit kalliiksi, sillä niiden kaliiperia ei voi jälkikäteen muuttaa ilman suuria logistiikka-, materiaali- ja työvoimakustannuksia. KAR-21A:n saa muunnettua uuteen kaliiperiin pelkkien vaihto-osien hinnalla ja ilman erikoiskoulutetun työvoiman tarvetta. Asejärjestelmän muunneltavuusratkaisut säästävät rahan lisäksi muitakin resursseja, kun asevelvollisia ei tarvitse kouluttaa kuin yhteen käsiasejärjestelmään, joka kattaa kaikki taistelijan perustarpeet (rynnäkkökiväärit, henkilökohtaiset suoja-aseet sekä ryhmän tukiaseet). Kaliiperin vaihtuessa ase pysyy perusominaisuuksiltaan samana, joten reserviä ei tarvitse kouluttaa uuteen asejärjestelmään, vaan kaikki varusmiesaikana opittu pätee. Kaliiperin vaihtaminen kestää noin kolme minuuttia ja ainoa siihen tarvittava työkalu on kuusikoloavain.



Muut suorituskykyä lisäävät ratkaisut



KAR-21A asejärjestelmä eroaa patentoidun vaihtokaliiperisuuden lisäksi kilpailijoistaan myös muilta teknisiltä ratkaisuiltaan. Toisin kuin AR15-pohjaiset kiväärit, KAR-21A on mahdollista varustaa taittoperällä. Aseessa on vähän osia, mutta ei irti lähteviä pieniä tappeja tai jousia. KAR-21A asejärjestelmän tekniset ratkaisut mahdollistavat hylsyn kiinteän ulosheiton, joka on ehdottoman luotettava haastavissakin olosuhteissa, vähentää tarvittavien osien määrää sekä lisää aseen toimintavarmuutta. Aseen laukaisukoneisto on varustettu vahvoilla ja kookkailla jousilla, jotka takaavat asejärjestelmän laukeamisen Suomelle tyypillisissä vaativissa ja kylmissä sääolosuhteissa.

KAR-21A asejärjestelmä eroaa kilpailijoistaan myös huoltovarmuuden osalta. Ase on mahdollista valmistaa kokonaan Suomessa, eikä siihen tarvita EU:n ulkopuolelta tulevia osia tai valmistusmateriaaleja. Asejärjestelmän tekniset ratkaisut mahdollistavat myös rungon osien valmistamisen alumiinia edullisemmista, moderneista polymeerimateriaaleista.

Asian suuri kansallinen merkitys

Tapa, jolla Suomen puolustusvoimien uusi käsiaseperhe on valittu, herättää suurta ihmetystä Ensio FireArms Oy:ssä sekä sen sidosryhmissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Julkaisemme tämän tiedotteen asian suuren kansallisen ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.



Kysymykset ja tiedustelut koskien tätä tiedotetta voi osoittaa osoitteeseen: media@ensiofirearms.com



https://ensiofirearms.com



https://www.kar-rifle.com



Ensio FireArms Oy

Koivulantie 73,

38250 Sastamala

Finland



+358504352644