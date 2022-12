Käräjäoikeudelta ratkaisu: Kaikille hakijoille korvauksia Pandemrix-käsittelyssä

Narkolepsiaan sairastumisen korvausperusteita muutetaan 30.6.2014 08:00:00 EEST | Tiedote

Julkaisuvapaa tiedote 30.6.2014 Lääkevahinkovakuutuspooli Narkolepsiaan sairastumisen korvausperusteita muutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n julkistamien uusien tutkimustulosten perusteella narkolepsiariski on ollut koholla kaksi vuotta Pandemrix-rokotuksen jälkeen. Aikaisemmin vastaavaksi aikaikkunaksi katsottiin kahdeksan kuukautta. Lääkevahinkovakuutuspooli muuttaa narkolepsiaan sairastumisen korvausperusteet THL:n tutkimustulosten mukaisesti aikaikkunan osalta. Korvattaviksi katsotaan tapaukset, joissa oireiden voidaan osoittaa alkaneen kahden vuoden sisällä rokottamisesta. Korvausperusteiden soveltaminen arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. - Tapausten korvauskäsittely on meneillään ja päätökset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Useimmat saavat korvauspäätöksen jo lähiviikkoina. Lisäselvitystä vaativien hakemusten ratkaiseminen menee syksyyn. Jokaiselle hakijalle on kerrottu päätöksenteon etenemisestä, kertoo Lääkevahinkovakuutuspoolin johtaja Asko