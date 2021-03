Karanteeni on ehdoton: et saa tavata muita kuin samassa kodissa asuvia

Espoon kaupungin tietoon on tullut huolestuttavia signaaleja karanteenimääräyksien rikkomisesta. Kyseessä on lain nojalla rangaistava teko.

Taustalla on erityistä piittaamattomuutta pahenevan koronaepidemian riskeistä, mutta varmasti myös väärinymmärryksiä. Espoo on laatinut ohjeet karanteeniin määrätyille kaikkiaan 17 kielellä.

Poliisin tilastojen mukaan yhä useampi rikkoo koronakaranteenimääräyksiä. Karanteenin rikkojia oli tammi−helmikuussa 19, kun koko viime vuonna tapauksia oli 21. Länsi-Uudenmaan alueella tapauksia on ollut muutama. Koska poliisi törmää karanteenin rikkojiin satunnaisesti muiden tehtäviensä yhteydessä, heitä arvioidaan olevan tilastoituja tapauksia enemmän.

Erityisen vakavaa karanteenin rikkominen on nyt, kun alustavien löydösten perusteella Espoossakin noin 60 prosenttia uusista koronatartunnoista on mahdollisen virusmuunnoksen aiheuttamia.

”Kohtaamisten välttäminen on nyt se keino, jolla pystymme estämään koronan leviämistä tehokkaimmin. Virusmuunnokset tarttuvat helpommin kuin aiempi viruskanta. Siksi jokaisen täytyy ottaa tilanne erittäin vakavasti ja vähentää lähikontaktinsa minimiin. Paras olisi, jos jokainen voisi tavata lähiviikkoina vain samassa kodissa asuvia. Jos olet altistunut virukselle ja sinut määrätty karanteeniin, on asia ehdoton: et saat tavata ketään muuta kuin samassa kodissa asuvia”, korostaa perusturvajohtaja Sanna Svahn.

Karanteenin rikkomisesta voidaan rangaista sakolla tai enintään kolmen kuukauden vankeustuomiolla, vaikkei sen rikkoja olisi tartuttanut ketään.

Altistunut voi tartuttaa, vaikka olisi oireeton

Moni karanteeniin määrätty voi ajatella, että voi käväistä nopeasti kaupassa, koska tuntee olonsa terveeksi. Tartuntatautiviranomaisen määräämän karanteenin noudattaminen on kuitenkin ehdoton pakko myös oireettomana – ja vaikka olisi jo kertaalleen saanut negatiivisen testituloksen.

”Altistunut voi tartuttaa viruksen eteenpäin jo ennen omien oireidensa alkamista. Olemmekin lisänneet altistuneiden testaamista siten, että testiin ohjataan niin karanteenin alussa kuin lopussa”, kertoo tartuntatautilääkäri Topi Turunen.

Silloin kun karanteeniin määrätty on alaikäinen, vastuu karanteenin noudattamisesta on hänen huoltajallaan.

Jaksetaan vielä – tähtäimessä astetta rennompi kesäloma

Espoossa 14 vuorokauden ajalta laskettava ilmaantuvuusluku eli uusien koronatartuntojen määrä 100 000:a asukasta kohti oli 15.3.2021 noin 298, kun se viikkoa aiemmin oli 250.

”Koronaa torjutaan yhdessä, ja yhteistyö on Espoossa sujunut hyvin. Vain sellaisilla toimenpiteillä on merkitystä, joita noudatetaan. Se koskee erityisesti karanteenia”, muistuttaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Karanteenimääräysten ja turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä meillä jokaisella on vastuu lähimmäisistä”, sanoo sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho.

”Pitkittyneen koronaepidemian katkaiseminen on meidän kaikkien asia. Jokaista meistä tarvitaan, että saisimme tämän viheliäisen tilanteen päättymään. Esimerkiksi kesäloma voisi olla hyvä motivaattori, johon kohdistaa toiveensa: rajoitetaan tapaamisia nyt, jotta voimme viettää lomaa rennommissa merkeissä ja isommalla joukolla. Toivon kaikille jaksamista!” sanoo turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen.