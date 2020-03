Karanteenissa ollut merenneito vihdoin yleisön nähtävillä Helsingissä

SEA LIFE Helsinki

SEA LIFE Helsinki, elämysakvaario on toiminut Suomessa jo vuodesta 2002. SEA LIFE on erityisen suosittu lapsiperhekohteena ja se sijaitsee Linnanmäellä. Vuosittainen kokonais kävijämäärä on suunnilleen 220 000. SEA LIFEn tavoite on jakaa innostus valtamerten eläimiin ja niiden suojeluun sekä herättää mielenkiinnon niitä kohtaan myös vierailjoissa.