Karhusuon kirjasto on avattu 13.8.2020 uusissa tiloissa

Jaa

Karhusuolla Espoon keskuksen tuntumassa on tapahtunut paljon kesän 2020 aikana. Uusi koulu on valmistunut, ja Karhusuon kirjasto on muuttanut uusiin tiloihin koulun yhteyteen. Uusi kirjasto on avattu 13.8. ja sijaitsee niin lähellä entistä kirjastoa, että osoitekaan ei muuttunut. Kaikille avointa avajaisjuhlaa vietämme myöhemmin syksyllä, jos koronatilanne sallii.

Iloinen asiakas Karhusuon kirjaston edustalla. Kuva: Espoon kaupunginkirjasto

Uusi Karhusuon kirjasto on lähes samankokoinen kuin entinenkin mutta tilana avarampi. Kalusteet ovat uudet. Myös kirjat ja muu aineisto on käyty ennen muuttoa läpi niin että uuteen kirjastoon ei ole päässyt mukaan mitään vanhentunutta ja huonokuntoista. Vaikka kokoelma ei ole suuri, voi Karhusuolle tilata aineistoa mistä tahansa muusta yli 60 Helmet-kirjastosta. Tämä palvelu on maksuton. Pientaloalueilla kuten Karhusuo, joilla ei ole kävelyetäisyydellä juurikaan julkisia tiloja, kirjastot koetaan usein hyvin tärkeiksi. Ne voivat toimia esimerkiksi yhdistysten kokoontumispaikkoina. ”Oletan, että ajanmukaisempien uusien tilojen myötä Karhusuon kirjaston käyttö kasvaa entisestään”, arvelee kirjastopalvelupäällikkö Katariina Lauronen. ”Karhusuon kirjastolla on laajat aukioloajat, koska se on osan päivästä avoinna omatoimisesti. Seuraamme varsinkin nyt alussa tarkasti, millaiset aukioloajat olisivat toimivimmat tällä alueella.” Kirjasto koululaisten arjessa Koska kirjasto ja koulu sijaitsevat samassa rakennuksessa, kirjasto on tärkeä osa koululaisten oppimisympäristöä. Yhteistyön luomiseen uuden koulun ja kirjaston välille on panostettu paljon jo ennen avaamista. Oppilaat ovat pohtineet työpajoissa hyvän kirjaston reseptiä ja yhteisiä pelisääntöjä, joiden avulla luodaan hyvää arkea kirjastossa. Espoon Taiteilijakilta osallisti koululaiset valitsemaan noin kymmenestä vaihtoehdosta, millaista taidetta kirjaston kalusteisiin sijoitettaisiin valokuvina. Valituksi tuli Kaamos Pitkäsen Salainen kaupunki.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Iloinen asiakas Karhusuon kirjaston edustalla. Kuva: Espoon kaupunginkirjasto Lataa

Linkit