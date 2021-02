Kari Välimäestä Rud Pedersen Public Affairsin uusi vanhempi neuvonantaja

Yhteiskuntapoliittiseen neuvonantoon ja päättäjävaikuttamiseen keskittynyt konsulttitoimisto Rud Pedersen Public Affairs vahvistuu jälleen, kun pitkän uran muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Merimiesten eläkekassan toimitusjohtajana tehnyt FM Kari Välimäki aloittaa yrityksessä vanhempana neuvonantajana 1.2.2021.

Välimäen tausta on vaikuttava – hän on toiminut useissa merkittävissä sosiaali- ja terveyssektorin tehtävissä kaikilla tasoilla eurooppalaisesta yhteistyöstä paikalliseen toimintaan. Työ- ja virkatehtäviensä lisäksi hän on toiminut muun muassa useiden sote-alan toimijoiden, niin yritysten kuin palveluita tuottavien järjestöjen, hallituksissa. Viimeisimmissä työtehtävissään kassanjohtajana hän johti merkittäviä eläkeuudistus-, organisaatiouudistus- ja kiinteistökehityshankkeita.

"Olen erittäin innostunut siitä, että saamme mukaan työhömme tämän tason kokemusta ja osaamista. Välimäki vahvistaa merkittävästi jo valmiiksi Suomen kokeneinta ja monipuolisinta yhteiskuntapolitiikkaan erikoistunutta konsulttitiimiämme. Uskon, että pystymme tarjoamaan tätä kautta vieläkin syvempää ja monipuolisempaa osaamista niin hallinnon ja politiikan dynamiikan kuin sisältöasioiden kehittämisessä", kommentoi Rud Pedersen Public Affairsin toimitusjohtaja ja johtava osakas Esa Suominen.