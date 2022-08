Karin Erlandsson sukeltaa Ahvenanmaan historiaan naisten ja lasten näkökulmasta

Kesän lastenkirjoissa ajankohtaisia aiheita ja mielikuvituksen riemua 16.6.2022 10:48:46 EEST | Tiedote

Annastiina Stormin Teräsmiespoika-kirjassa kesäloma onkin tavallista tapahtumarikkaampi – pitää opetella lentämään ja pelastaa kaupunki. Anu Kaajan ja Lee Lahikaisen Florian & Griselda on veikeä lorumuotoinen kerrostalosatu, joka muistuttaa hellittämisen ja hauskanpidon tärkeydestä. Eppu Nuotion ja Sanna Pelliccionin kirja Lappukaulatyttö kertoo näyttelijä Heidi Krohnin tarinan: hänet lähetettiin sotalapsena Ruotsiin. Harri Veistisen Revontuliefekti ja oranssit tiput on jännä seikkailutarina ahmimisikäisille. Reetta Niemelän ja Anne Vaskon Mummojen kirja! on mummouden ylistyslaulu ja kiva tuliainen mummolaan.