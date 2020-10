Karin Erlandssonin huikea adventtikirja vie taianomaisen Yöjunan kyytiin

Pohjoismaissa 24-lukuiset joulukirjat ovat olleet hitti jo jonkin aikaa. Karin Erlandsson on kirjoittanut ensimmäisen suomenruotsalaisen adventtikirjan, joka julkaistiin näyttävästi yhtä aikaa Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälisen tason jännitystarina ei kalpene esikuvilleen. Yöjuna on maaginen sekkailukertomus, joka kelpaa myös vanhemmille alakoululaisille.

Yksitoistavuotias Danja matkustaa perheensä kanssa isoäidin luokse joulukuun alussa kuten aina. Tällä kertaa kaikki ei kuitenkaan ole niin kuin yleensä. Isoäiti on jo kovin vanha, tarvitsee Danjan apua ja tuntuu välillä vaipuvan omiin maailmoihinsa. Ja mistä hopea-avaimesta hän oikein höpisee?

Isoäiti katoaa, ja Danja on huolesta suunniltaan. Minne mummi on lähtenyt? Ja miksi hän on kadonnut? Seuraavana yönä Danja herää kovaääniseen pilliin ja metalliseen kolkkeeseen. Hylätyillä kiskoilla isoäidin kodin edessä seisoo veturi vaunuineen, eikä se ole mikään tavallinen juna…

Yöjuna vie Danjan huimaan seikkailuun, jossa ajan ja paikan merkitys katoaa. Hän joutuu suoriutumaan vaikeista koettelemuksista ja saa tietää uskomattomattomia asioista isovanhemmistaan.

Kirja, joka synnyttää kaipuun

"Luvut ovat sopivan pituisia ääneenluettaviksi ja toivonkin hienoja perhehetkiä", kertoo Karin Erlandsson itse kirjasta.

Ahmimisikäiset lukijat voivat tietenkin lukea koko kirjan nopeasti, mutta Erlandssoniin vetoaa rauhallisuus:

"Pidän kaipuun, odottamisen ja hidastamisen ajatuksesta. Luvut loppuvat mahdollisimman jännittävästi, jotta seuraavaa lukukertaa voisi kaivata."

Maagisia kuvia

Yöjunan on kuvittanut Peter Bergting, yksi Ruotsin tunnetuimmista fantasiakuvittajista. Erlandssonin tyyli vetoaa häneen:

"Kertomus on niin unenomainen. Se muistuttaa jotakin, minkä Neil Gaiman olisi voinut keksiä parhaimpina hetkinään. Näin hienossa käsikirjoituksessa kuvat olivat jo olemassa. Minun piti vain pyydystää ne paperille."

Karin Erlandsson on ahvenanmaalainen kirjailija. Hän sai Runeberg Junior -palkinnon lastenromaanistaan Helmenkalastaja vuonna 2018. Hän on ollut Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana vuosina 2014 ja 2018.

Peter Bergting on ruotsalainen kuvittaja ja fantasiakirjailija. Hän on kuvittanut muun muassa Harry Potter -sarjaa, Tarun sormusten herrasta sekä useita Astrid Lindgrenin teoksia.

Yöjunasta sanottua:



"Kieli on ilmaisuvoimaista, taustalla piilee ajatus kaikkien yhtäläisestä arvosta ja jännitys joka luo uteliaisuutta maailmojen välissä vaeltamiseen. Peter Betgtingin kuvituksissa on rohkea väriskaala. Yhdessä tekstin kanssa syntyy vaikutelma lumoavasta taikuudesta. Ääneenlukuhelmi!"

5/5, Bibliotekstjänst i Sverige

Yöjunan on suomentanut Anu Koivunen. Ruotsinkielinen alkuteos Nattexpressen on Schildts & Söderströmsin ja Bonnier Carlsenin yhteisjulkaisu.

Julkaisupäivä 9.11. PDF saatavilla heti.