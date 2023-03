Kariston kesä & syksy 2023 on täynnä lumoavia tarinoita – tutustu koko kustannusohjelmaan!

Kaunokirjallisuus

Huippusuositusta Jylhäsalmi-sarjastaan tunnettu Kirsi Pehkonen aloittaa uuden, kaupunkiympäristöön sijoittuvan ja vauhdikkaan Siru Valpas -viihdesarjan. Sarjan avausosa on nimeltään Etsivä löytää. Tuuli Kivijoen tunnelmallisen maalaisromanttisen sarjan aloitusosassa Sinisiä hetkiä Lemmenlahdella lumikinosten keskeltä löytyy muutakin kuin kodikas mökki... Amanda Vaaran Majatalo Villa Venla -sarja huipentuu seitsemänteen osaan Omalla tontilla, jossa majatalon kulisseissa kuohuu. Suositusta Tilkkuterapiaa-romaanista tutun Riinan tarina saa kaivattua jatkoa Minna Haapasalon uutuudessa Kierrätyshäät. Anu Joenpolven Tunteita ja tuulenpuuskia tarjoilee riemastuttavia sattumuksia ja värikkäitä persoonia Rantakylän tutulla raitilla.

Musta jää -romaanillaan Finlandia-ehdokkuuden napanneen Anne Vuori-Kemilän Maahan viilletty raja on väkevä tosipohjainen romaani naimattoman naisen elämästä 1900-luvun alkupuolella. Tiina Tuppuraisen Elvi ja Ebba kuvaa sydäntälämmittävästi vanhojen naisten rakkautta. Markku Hattulan Pohjanpojan talvisota on tosipohjainen sotaromaani eteläpohjalaisista Kuhmon talvisodassa, Jani Mäkivallin Marssi kuoleman rinnalla vie lukijansa jatkosodan verisiin taisteluihin ja saksalaisia aseveljiä vilisevään Poriin. Timo Sandbergin Rauhanmyrskyssä punainen Valpo kitkee neuvostovastaista toimintaa rajuilla otteilla. Lasse Honkasen nokkelassa palapelidekkarissa Murha ei ole taidetta uppoudutaan puolestaan taidemaailman saloihin.

Ulkomaisen kesäviihteen ykkössuosikin Emily Henryn uutuus Rakkautta rivien välissä leikittelee romanttisten komedioiden piirteillä. Ann Cleevesin Varisloukku on rakastetun Vera Stanhope -sarjan ensimmäinen osa – ja nyt vihdoinkin suomennettuna! Lee & Andrew Childin rautainen toimintasankari Jack Reacher on haudatun salaisuuden kintereillä jännärissä Totuuden jäljillä. Tiffany D. Jacksonin Minne katosit, Monday? on New York Times -bestselleristin raadollinen jännäri kadonneen tytön etsinnästä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kirsti Kurosen Seelanti kuvaa vangitsevasti nuoria, jotka osallistuvat tosi-tv-ohjelmaan autiolla saarella. Taidokkaasti tihenevässä romaanissa tunnelman taustalla kaihertavat teot joita ei voi enää perua, ja lopulta mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Heidi Mäkisen ja Marja Siiran Kuura ja karkaileva isomummo kuvaa lempeän humoristisesti muistamattoman isomummon ja Kuura-tytön junamatkaa. Kirja sopii juuri lukemaan oppineille. Mila Teräksen ja Nora Surojeginin Myyrä joka katsoi kuuta on lumoavan suloinen kuvakirja hetkeen keskittymisen kauneudesta ja metsän pienistä asukeista. Jukka-Pekka Palviaisen Hoida Homma, Kosonen -romaanissa Kososen juhannus ei ala parhaissa merkeissä, sillä ihastus Jannika ei halua viettää aikaa hänen kanssaan. Juha-Pekka Koskisen merirosvoseikkailussa Benjamin Hawk ja Morganin aarre ollaan satumaisen aarteen jäljillä. Jyri Paretskoin Metallinetsijät ja viikinkimiekka sopii myös niille, joiden on vaikeampi tarttua kirjaan. Johanna Hulkon Geoetsivät-sarja saa jatkoa seikkailussa Geoetsivät ja megakätkö ja Anneli Kannon ja kuvittaja Noora Katon suositun Viisi villiä Virtasta -sarjan uudessa osassa Kastehelmi Virtanen joutuu kontaktiin ötököiden kanssa.

