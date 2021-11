Kariston kevään 2022 kustannusohjelma on julkaistu

Kariston kaunokirjoissa sukelletaan rakkauden ja riipaisevien elämäntarinoiden pyörteisiin

Tiina Tuppuraisen Sinä olet perheeni on koskettava ja viisas romaani itse valituista perheistä, yksinäisyydestä ja tuskasta, kun oma biologinen perhe ei hyväksykään jokaista jäsentään sellaisena kuin he ovat. Anneli Vehkoon Se kesä Pariisissa kuvaa herkästi ja aistillisesti erästä avioliittoa, Pariisia ja elämänvaihetta, jossa vanha on jo mennyttä mutta uudesta suunnasta ei ole vielä tietoa. Janne Simonpoika Utriaisen (1970-2021) postuumisti julkaistava Poltettu maa vie lukijansa tunturien karunkauniisiin maisemiin kurkottaen kauas historiaan ja pitkälle 2000-luvulle. Merit Riihosen hätkähdyttävä esikoisromaani Mitä ikinä haluat kertoo ihmismielen kääntöpuolista ja nuoruudenehdottomista ihanteista.

Lukijoiden rakastama Ann Cleeves aloittaa uuden dekkarisarjan. Vera Stanhope- ja Shetlanti-sarjojen tekijän kehutussa uutuusdekkarissa Lokin huuto murha ravistelee uskonyhteisöä. Suomalaiset viihdekirjallisuuden ystävät hurmannut Emily Henry tempaa jälleen lukijan mukaansa romaanillaan Lomalla kaikki on toisin ja Kirsi Pehkosen suosittu Jylhäsalmi-sarja saa odotetusti jatkoa.

Hurmaavia lastenkirjoja, maailmalla menestynyttä jännitystä ja herkkua K-pop-faneille

Kun Pippa Fitz-Amobi valitsee kouluprojektikseen viisi vuotta sitten pikkuakaupunkia järkyttäneen murhan, alkaa tutkimus, joka muuttaa kaiken. Holly Jacksonin Kiltin tytön murhaopas on tämän kevään dekkaritapaus! Jo lähes 20 kielelle käännetty true crime -henkinen menestyskirja pitää näpeissään kirjan viimeisille sivuille asti. Jännitystä piisaa myös J.S. Meresmaan veret seisauttavassa vampyyritarinassa Kenties tapan sinut vielä, jossa e-urheilijan urasta haaveileva Aleksi tapaa jätskibaarin naapuripöydässä vampyyriksi paljastuvan tytön.

Sanni Ylimartimon uutukainen Pimeässä hohtavat tähdet on herkkä ja valloittava nuortenkirja fanituksesta ja pelkojen voittamisesta. Säeromaanin päähenkilö Mira fanittaa k-popia, eli kyseessä on hyvin ajankohtainen teos BTS:n ja muiden korealaisyhtyeiden valloittaessa maailmaa.

Juha-Pekka Koskisen ja Saana Nyqvistin uudessa Mysteerijengi-sarjassa ratkotaan kummallisia tapauksia. Kuka kummittelee Rikhardinkadun kirjastossa sarjan avaavassa Kirjaston kiusanhengessä? Itsenäisesti tai ääneen luettavaksi täydellisesti sopiva Johanna Hulkon ja Sanna Pelliccionin hurmaava ja lämminhenkinen satu Seikkailijat Ruusu ja Säde on tarina ystävyydestä ja pikkutyttöjen uskomattomasta rohkeudesta.

