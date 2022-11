Kariston kevään 2023 kustannusohjelma on julkaistu!

Tositapahtumiin perustuvaa kaunoa ja kansainvälistä jännitystä

Niin kuin muutkin herrat on Terhi Rannelan kiehtova muotokuva Euroopan ensimmäisestä naiseläinlääkäristä Agnes Sjöbergistä. Heini Röyskö käsittelee romaanissaan Ja samassa tuli hiljaisuus Lapualla vuonna 1976 tapahtunutta tuhoisaa patruunatehtaan räjähdystä. Kirsi Pehkosen Jylhäsalmi-sarja on saavuttanut valtaisan suosion. Se näyttää maalaiselämän aurinkoisen puolen kauniine maisemineen ja aitoine ihmisineen huumoria ja romantiikkaa unohtamatta. Unikoita ja unelmia Jylhäsalmella -kirjassa Jennin puolivillainen elämä muuttuu äkkirysäyksellä ja uusi elämänpolku johdattelee kotikunnan yllättäviin käänteisiin. Jari Lappalaisen Kaukopartioritarin kohtalo on tosipohjainen romaani Viljo Suokkaasta, 23-vuotiaasta Mannerheim-ristin ritarista, joka johti syksyllä 1943 Muurmannin radalle lähetettyä tuhoamispartiota. Tehtävä jäi Suokkaan viimeiseksi.

Vaeltaja käynnistää Nick Petrien tiukkatahtisen Peter Ash -sarjan. Petrien palkittu esikoistrilleri kertoo traumatisoituneesta Irakin ja Afganistanin sotien veteraanista, joka ryhtyy tutkimaan itsemurhan tehneen ystävänsä terassin alta löytynyttä mysteeriä. Erityisesti true crime -fanit ympäri maailman hurmannut Kiltin tytön murhaopas saa jatkoa, kun Holly Jacksonin Kiltti tyttö, julma kosto julkaistaan. Kirjoista on tekeillä myös tv-sarja BBC:lle.

Lasten ja nuorten suosikkisarjat jatkuvat

Jyri Paretskoin uusi alakoululaisten sarja sijoittuu metallinetsinnän kiehtovaan maailmaan. Metallinetsijät ja aarre maan alla on täynnä seikkailuja ja lempeää huumoria.

J.S. Meresmaan kiehtova vampyyritarina Kenties tapan sinut vielä jatkuu itsenäisellä jatko-osalla, kun ensimmäisestä osasta tuttu Roope totuttelee elämäänsä vampyyrina. Kunnes tapamme taas hehkuu vampyyrien kuolematonta lumoa. Kalle Veirto ja Markus Ikola palaavat suosittujen sarjojensa pariin: Veirron jääkiekkoilija Jonne Sudesta kertova Pää kolmantena jalkana on Tähtiketju-sarjan kuudes osa, ja Ikosen Jasu - Uhka vai mahdottomuus seuraa Jasun hulvatonta koululaiselämää jo viidennessä kirjassaan. Myös Juha-Pekka Koskisen ja Saana Nyqvistin Mysteerijengi-sarja ja Maria Kuutin ja Elina Jasun Onnenpotku-sarja jatkuvat uusilla tarinoilla.

